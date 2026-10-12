DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,01 +0,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 75.052 +0,5%Euro 1,1203 +0,1%Öl 104,0 -0,7%Gold 4.186 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Radtke: Stehe für 'sehr harte Abgrenzung' von AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf die Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt, vermutlich auch mit Stimmen der CDU, pocht der Chef des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, weiter auf eine standfeste Brandmauer. Er stehe "für eine sehr harte Abgrenzung" von der AfD und schaue mit "Fassungslosigkeit auf die Wahl des Landtagspräsidiums in Sachsen-Anhalt", sagte Radtke im Deutschlandfunk.

Werbung

Es sei jedoch "Quatsch", in der Brandmauer ein geeignetes Werkzeug zu sehen, um die AfD zu bekämpfen, betonte er. "Die Brandmauer ist kein Instrument, Feuer zu löschen, sondern die Brandmauer ist ein Instrument, um zu verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift."

Hinsichtlich der möglichen CDU-Stimmen für Rausch sagte Radtke, wenn die CDU-Landtagsabgeordneten sich an die Empfehlung gehalten hätten, sich bei dieser Wahl zu enthalten, "dann müsste meine Partei sich jetzt nicht einer unerträglichen Diskussion ausgesetzt sehen, ob CDU-Leute am Ende AfD-Leute mit in Funktionen gewählt haben. Da haben die Abgeordneten sicherlich der CDU keinen Gefallen mit getan."

Derzeit sucht die CDU-Führung bei einer Klausur in Berlin nach Wegen aus ihrer Krise nach einer Serie krachender Niederlagen bei den Landtagswahlen im September. Bei dem Treffen geht es aber auch darum, ob der schwer angeschlagene Kanzler und Parteichef Friedrich Merz sich wieder stabilisieren kann./vio/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.