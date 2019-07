Rafael Laguna soll Agentur für Sprunginnovationen leiten

BERLIN (Dow Jones)--Der Unternehmer Rafael Laguna soll nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Gründungsdirektor der neuen Agentur für Sprunginnovationen werden, die laut dem Ministerium bahnbrechenden Innovationen "Made in Germany" zum Durchbruch verhelfen soll.

"Solche Sprunginnovationen sollen nicht nur häufiger in Deutschland erdacht, sondern vor allem auch häufiger hier verwertet und auf den Markt gebracht werden", hieß es. Ziel sei es, dass aus hochinnovativen Ideen aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen sowie hochwertige, zukunftsfähige Arbeitsplätze in Deutschland entstünden.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) verkündeten laut den Angaben am Mittwoch die einvernehmlichen Empfehlungen der Gründungskommission der Agentur, mit deren Gründung in den kommenden Wochen ein Beschluss des Bundeskabinetts umgesetzt werden soll. Die Verhandlungen mit Laguna würden nun unverzüglich aufgenommen.

Als Standort der Agentur habe die Gründungskommission eine gut entwickelte, urbane Region mit starker Wissenschaftsorientierung, zum Beispiel die Metropolregion Berlin, empfohlen. Die endgültige Standortentscheidung solle aber im Einvernehmen mit dem künftigen Direktor fallen. Mit Laguna an der Spitze solle die Agentur schnellstmöglich an den Start gehen, sagte Karliczek. "Sie wird dazu beitragen, dass Deutschland noch innovativer wird. Davon werden wir alle profitieren."

Altmaier betonte, Sprunginnovationen sollten nicht nur in Deutschland erdacht, "sondern hier verwertet und auf den Markt gebracht werden". Das sichere Arbeitsplätze in Deutschland. Der FDP-Politiker Thomas Sattelberger nannte den Auswahlprozess bei der Agentur "befremdlich" und monierte: "Wer so deutschlandfixiert und begrenzt nach Kandidaten sucht wie die Gründungskommission, schmort weiter im eigenen Saft."

