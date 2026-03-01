DAX23.015 -2,1%Est505.634 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 -2,3%Nas22.152 -1,5%Bitcoin61.263 -1,5%Euro1,1469 +0,1%Öl118,7 +8,2%Gold4.721 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G NEL ASA A0B733 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX unter 23.000-Punkte -- Asiens Börsen tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Leitzinsen bleiben stabil -- Rüstungsaktien, Almonty, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben leicht nach
Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte Umsatzsprung und Rekordgewinn: Five Below feiert das beste Quartal der Firmengeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

Rafah-Übergang von Gaza nach Ägypten wieder geöffnet

19.03.26 09:55 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Der seit Beginn des Iran-Krieges geschlossene Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ist israelischen Angaben zufolge wieder für begrenzten Personenverkehr offen. Die zuständige israelische Cogat-Behörde bestätigte die Öffnung in beide Richtungen auf Anfrage. Sie hatte die Wiedereröffnung des Übergangs zuvor für Mitte der Woche angekündigt. Auch der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News meldete die begrenzte Wiedereröffnung am Morgen.

Wer­bung

Wie viele Menschen im Laufe des Tages ein- und ausreisen werden, war zunächst unklar.

Israel hatte mit dem Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar zunächst alle Übergänge in den Küstenstreifen geschlossen - und dies als "notwendige Sicherheitsmaßnahme" bezeichnet.

Hilfsgüter kommen über Grenzübergang Kerem Schalom

Der Übergang Rafah war erst Anfang Februar nach rund einem Jahr wieder für die Ein- und Ausreise einer begrenzten Anzahl an Gaza-Bewohnern geöffnet worden. Die Ein- und Ausreise wird streng kontrolliert. Hilfsgüter werden weiterhin erst einmal nicht über diesen Grenzübergang in den Gazastreifen geliefert. Israels Armee hatte während ihrer Offensive im Gazastreifen im Mai 2024 auf palästinensischer Seite die Kontrolle des Übergangs Rafah übernommen. Seitdem war er fast durchgehend geschlossen.

Der für die Versorgung der rund zwei Millionen Einwohner des weitgehend zerstörten Gazastreifens besonders wichtige Übergang für Hilfslieferungen in den Küstenstreifen, Kerem Schalom, war schon am 3. März wieder für den Warenverkehr freigegeben worden. Dieser Übergang verbindet den Gazastreifen mit Israel./cir/DP/zb