Raffinerie Schwedt erhält Südamerika-Öl über Polen

13.07.26 12:08 Uhr

WARSCHAU/SCHWEDT (dpa-AFX) - Die Raffinerie PCK in Schwedt erhält über Polen eine Ladung Öl aus Südamerika. Das teilte der polnische Kraftstoffhändler Unimot Paliwa mit. Die Lieferung über den Hafen von Danzig (Gdansk) sei ein Ausgleich für fehlendes Öl aus Kasachstan, weil Russland seit Mai die Durchleitung in der Pipeline Druschba (Freundschaft) gestoppt habe.

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Schwedt liefert auch nach Polen

Die polnische See- und Transportinfrastruktur diene in diesem Fall der Versorgungssicherheit beider Länder, sagte Unimot-Vizepräsident Robert Brzozowski der Mitteilung zufolge. PCK beliefert nicht nur den Großraum Berlin mit Ölprodukten, jährlich gehen demnach auch zwei Millionen Tonnen Treibstoff aus Brandenburg nach Westpolen.

Ein Sprecher des PCK-Eigners Rosneft Deutschland bestätigte die Lieferung über Polen. Eine genaue Menge wurde nicht genannt. Es gehe um einen Tanker. Die Ladung helfe, dass die Raffinerie ihre Anlagen stabil in Betrieb halten könne bei 80 Prozent der Kapazität, hieß es.

Polnische Pipeline hat Kapazität

Von Danzig nach Schwedt wird das Öl durch die polnische Pipeline PERN gepumpt. Als Russland die kasachischen Lieferungen blockierte, hatte PERN mitgeteilt, man könne jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen Öl nach Schwedt transportieren./fko/DP/stw