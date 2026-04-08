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Raffineriestörung

TotalEnergies-Aktie tiefer: Raffinerie in Saudi-Arabien nach Schäden abgeschaltet

10.04.26 11:46 Uhr
TotalEnergies-Aktie leichter: Störung legt Raffinerie teilweise lahm | finanzen.net

Nach Schäden an einer Raffinerie in Saudi-Arabien hat TotalEnergies den Betrieb vorsorglich gestoppt.

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Ein Raffineriekomplex im saudi-arabischen Jubail, den TotalEnergies gemeinsam mit der saudischen nationalen Ölgesellschaft Saudi Aramco besitzt, ist nach einer Beschädigung diese Woche abgeschaltet worden. Dies teilte der französische Energiekonzern mit.

"Der Standort Satorp war von Ereignissen betroffen, die sich in der Nacht vom 7. auf den 8. April ereigneten und Schäden an einem der beiden Verarbeitungsstränge der Raffinerie verursachten", teilte TotalEnergies mit. Die Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Co., oder Satorp, ist ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco und TotalEnergies. Saudi Aramco hält eine Mehrheitsbeteiligung. TotalEnergies ist mit 37,5 Prozent beteiligt. Der Standort ist in Jubail in Saudi-Arabien.

Es seien keine Opfer gemeldet worden, so TotalEnergies, ohne die Art der Vorfälle näher zu erläutern. Die Anlagen seien als Sicherheitsvorkehrung abgeschaltet worden, teilte das Unternehmen mit. Eine Bewertung der Folgen für den Raffineriebetrieb an dem Standort sei im Gange.

Im Pariser Handel am Freitag sinkt die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,41 Prozent auf 78,55 Euro.

Von Joshua Kirby

DOW JONES

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images, HJBC / Shutterstock.com

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