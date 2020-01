RAG Stiftung wird mehr Evonik-Aktien los als geplant - Stückpreis 25,30 Euro

ESSEN (dpa-AFX) - Evonik-Haupteigner (Evonik) RAG Stiftung hat sich von mehr Aktien als zunächst geplant getrennt. Es seien 5,4 Prozent des gesamten Grundkapitals der ausgegebenen Evonik Aktien veräußert worden, teilte die Stiftung am späten Montagabend in Essen mit. Zunächst hatte RAG 5,2 Prozent angepeilt. Der Verkauf für 25,30 Euro je Stück spülte 632,5 Millionen Euro brutto in die Kasse der Stiftung. RAG hält nun noch 58,9 Prozent an Evonik./he