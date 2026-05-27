Rahmenvertrag

Das US-Verteidigungsministerium bündelt seine gesamte Microsoft-Lizenzierung in einem einzigen Fünf-Jahres-Vertrag. Was das für Microsoft bedeutet.

Das Pentagon hat am Mittwoch einen Fünf-Jahres-Vertrag über 9,69 Milliarden US-Dollar geschlossen, um die Microsoft-Softwarelizenzen aller Teilstreitkräfte, der Geheimdienste und der US-Küstenwache unter einem einzigen Rahmenvertrag zu konsolidieren. Primeauftragnehmer ist nicht Microsoft selbst, sondern Dell Federal Systems. Das Volumen von 9,7 Milliarden US-Dollar klingt nach einem Großauftrag für Microsoft, doch der eigentliche Gewinner an der Börse ist Dell: Die Aktie legt im vorbörslichen NYSE-Handel 4,17 Prozent auf 318,05 US-Dollar zu, während Microsoft via NASDAQ mit einem Gewinn von 0,96 Prozent auf 416,65 US-Dollar weniger deutlich reagiert.

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Kein neues Geld, sondern gebündeltes altes

Der Vertrag, formell "Core Enterprise Technology Agreement" (CETA) genannt, ist ausdrücklich kein Neuausgabenrahmen. Die Mittel stammen aus bestehenden Budgets für auslaufende Microsoft-Verträge, die gleichzeitig zur Verlängerung anstanden. Die Konsolidierung soll dem Pentagon jährliche Einsparungen von rund 422 Millionen Dollar bringen. Der Vertrag löst ein Geflecht fragmentierter IT-Beschaffungsverträge ab, das über Jahre dezentral gewachsen war und zu Doppelkäufen, uneinheitlichen Konditionen und Prüfungsproblemen geführt hatte. Für Microsoft bedeutet das: gesicherter Umsatz, aber kein Aufwuchs. Der Deal zementiert den Status quo, er weitet ihn nicht aus.

Dell als Vehikel, Microsoft als Infrastruktur

Die Konstruktion ist bezeichnend. Dell Federal Systems übernimmt als Primärauftragnehmer die Rolle des zentralen Beschaffungsvehikels für Microsoft 365, Cloud-Abonnements und On-Premises-Lizenzen quer durch das gesamte Verteidigungsministerium. Dell-CEO Michael Dell hatte im Vorfeld 6,25 Milliarden US-Dollar für sogenannte "Trump-Konten" als Kinderanlageprodukte zugesagt. Der Auftrag folgte nach einem Wettbewerb, an dem mehrere Anbieter teilnahmen, wie DoD-CIO Kirsten Davies vor der Presse erklärte. Ob die politische Nähe eine Rolle spielte, bleibt offen. Den Vorteil bei der Kursreaktion hat Dell auf jeden Fall eingestrichen.

Was der Deal für Microsoft operativ bedeutet

Microsoft legte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 82,9 Milliarden US-Dollar vor, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Azure wuchs um 40 Prozent. Die annualisierte KI-Umsatzrate überstieg 37 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 123 Prozent. Vor diesem Hintergrund ist der Pentagon-Vertrag ein solides Infrastruktur-Fundament, aber kein Treiber für den nächsten Bewertungsschritt. Die Microsoft-Aktie liegt derzeit rund 8,5 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Der CETA-Deal allein dürfte daran nichts ändern, weil er im Wesentlichen bekannte Ausgaben konsolidiert statt neue Nachfrage zu schaffen.

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Muster in der Verteidigungsbeschaffung

Der CETA reiht sich in ein erkennbares Muster des Jahres 2026 ein: Das Pentagon löst kleinteilige, verteilte Einzelverträge zunehmend durch große, herstellerkonsolidierte Rahmenverträge ab. Die offizielle Begründung ist Kostendisziplin; darunter liegt eine strategische Vendor-Relationship-Logik. Anfang Mai hatte das Verteidigungsministerium bereits KI-Verträge mit Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA und weiteren Tech-Konzernen für den Einsatz in klassifizierten Netzwerken abgeschlossen. Microsoft baut damit seine Präsenz im Verteidigungssektor auf mehreren Ebenen aus: Betriebssoftware, Cloud und nun auch KI-Infrastruktur.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt für die operative Bedeutung dieser Verträge liefern die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Microsoft veröffentlicht die Ergebnisse voraussichtlich Ende Juli 2026. Entscheidend wird sein, ob der Pentagon-Vertrag bereits zu einer messbaren Beschleunigung im Segment Intelligent Cloud beiträgt oder ob er sich im Bestandsumsatz verliert.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net