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Raiffeisen-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

31.05.26 18:00 Uhr
Raiffeisen-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Raiffeisen-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raiffeisen
49,86 EUR 2,54 EUR 5,37%
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Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Raiffeisen-Aktie abgegeben.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 46,00 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 3,42 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von Raiffeisen in Höhe von 49,42 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG50,00 EUR1,1701.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raiffeisen Bank International

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29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
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