Raiffeisen-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Raiffeisen-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Raiffeisen-Aktie abgegeben.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 46,00 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 3,42 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von Raiffeisen in Höhe von 49,42 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|50,00 EUR
|1,17
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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Bildquellen: Raiffeisen Bank International