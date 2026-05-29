Raiffeisen-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Unter der Lupe

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Raiffeisen-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der Raiffeisen-Aktie abgegeben.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 46,00 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 3,42 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs von Raiffeisen in Höhe von 49,42 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 50,00 EUR 1,17 01.05.2026

Redaktion finanzen.net