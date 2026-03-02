DAX23.866 +2,0%Est505.793 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 +3,1%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.597 +2,8%Euro1,1636 +0,1%Öl93,13 +3,7%Gold5.183 +0,7%
Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur

10.03.26 12:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,93 EUR 0,74 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
37,36 EUR 0,14 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die österreichische Bank Raiffeisen will die Garanti Bank Rumänien laut einem Agenturbericht von der BBVA zum etwa 1,2-Fachen ihres Buchwerts übernehmen. Dies würde auf Basis der Bilanz 2025 einen Preis von rund 550 Millionen Euro bedeuten. Wie Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen weiter berichtet, befinden sich die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium. Raiffeisen stehe kurz vor einer Einigung mit dem spanischen Mutterkonzern.

Wer­bung

Sowohl Raiffeisen als auch BBVA lehnten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)

