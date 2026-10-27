Railtel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Railtel hat am 25.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,51 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,46 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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