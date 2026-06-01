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Rajasthan Tube Manufacturing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

02.06.26 06:35 Uhr

Rajasthan Tube Manufacturing äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rajasthan Tube Manufacturing 0,240 INR je Aktie generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,270 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Rajasthan Tube Manufacturing im vergangenen Geschäftsjahr 170,06 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 69,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rajasthan Tube Manufacturing 563,41 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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