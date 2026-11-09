Rajnish Retail: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Rajnish Retail präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,01 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Rajnish Retail mit 0,010 INR je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,10 Prozent auf 248,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 350,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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