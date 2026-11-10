Rajnish Wellness: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Rajnish Wellness gab am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,0 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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