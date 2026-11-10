Rajnish Wellness: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

10.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 164,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,0 Millionen INR in den Büchern standen.

Rajnish Wellness gab am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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