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Raketenabwehr

Milliarden-Deal beflügelt Lockheed Martin-Aktie - auch Rheinmetall, TKMS, RENK und HENSOLDT im Fokus

10.04.26 10:17 Uhr
NYSE-Aktie Lockheed Martin steigt: Milliarden-Auftrag für US-Army gesichert - Blick auf Rheinmetall, TKMS, HENSOLDT und RENK | finanzen.net

Lockheed Martin sichert sich einen milliardenschweren Auftrag der US Army zur Produktion hochmoderner Raketensysteme bis 2030.

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• Lockheed Martin erhält Auftrag der US Army
• Milliarden-Auftrag: Fertigung von MSE-Raketen
• Rüstungsaktien tendieren in unterschiedliche Richtungen

Lockheed Martin zieht US-Army-Auftrag an Land

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen neuen Großauftrag an Land gezogen. Konkret handelt es sich um einen Festpreisvertrag im Gesamtwert von rund 4,76 Milliarden US-Dollar, der vom Army Contracting Command der Vereinigten Staaten vergeben wurde, wie MarketScreener berichtet.

Gegenstand dieser milliardenschweren Vereinbarung ist die Fertigung von hochmodernen PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE)-Raketen. Dabei geht das Auftragsvolumen weit über die reine Produktion der Abfangraketen hinaus: Der Kontrakt ist als umfassendes Gesamtpaket konzipiert und schließt sämtliche damit verbundenen Dienstleistungssektoren sowie Hardware, Ausrüstung und die technische Planung, das Management und die Fertigungskapazitäten ein.

Laut den Vertragsbestimmungen werden die Arbeiten an der PAC-3 MSE-Produktion voraussichtlich über die nächsten Jahre fortgeführt, wobei das offizielle Abschlussdatum für den 30. Juni 2030 anvisiert ist. Mit diesem Auftrag festigt Lockheed Martin seine zentrale Position als strategischer Partner der US-Streitkräfte im Bereich der Raketenabwehr.

Rüstungsaktien im Blick

Die Lockheed Martin-Aktie konnte am Freitag noch nicht auf den Milliarden-Auftrag reagieren. Am Donnerstag schloss das Papier 0,74 Prozent schwächer bei 4,63 US-Dollar. Im vorbörslichen NYSE-Handel ging es nach Bekanntmachung des Auftrags zuletzt um 0,08 Prozent nach oben auf 624,35 US-Dollar.

Auch am deutschen Markt stehen die Papiere von Rüstungstiteln weiter im Fokus: Die Anteilsscheine von Rheinmetall verlieren via XETRA zeitweise um 1,07 Prozent auf 1.533,60 Euro nach. TKMS notierte höher und gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 86,30 Euro. Derweil zeigt sich RENK mit 1,81 Prozent im Minus bei 53,24 Euro. HENSOLDT sinkt unterdessen um 1,82 Prozent auf 80,04 Euro.

Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, HENSOLDT

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