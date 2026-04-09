Raketenabwehr

Lockheed Martin sichert sich einen milliardenschweren Auftrag der US Army zur Produktion hochmoderner Raketensysteme bis 2030.

• Lockheed Martin erhält Auftrag der US Army

• Milliarden-Auftrag: Fertigung von MSE-Raketen

• Rüstungsaktien tendieren in unterschiedliche Richtungen



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Lockheed Martin zieht US-Army-Auftrag an Land

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat einen neuen Großauftrag an Land gezogen. Konkret handelt es sich um einen Festpreisvertrag im Gesamtwert von rund 4,76 Milliarden US-Dollar, der vom Army Contracting Command der Vereinigten Staaten vergeben wurde, wie MarketScreener berichtet.

Gegenstand dieser milliardenschweren Vereinbarung ist die Fertigung von hochmodernen PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE)-Raketen. Dabei geht das Auftragsvolumen weit über die reine Produktion der Abfangraketen hinaus: Der Kontrakt ist als umfassendes Gesamtpaket konzipiert und schließt sämtliche damit verbundenen Dienstleistungssektoren sowie Hardware, Ausrüstung und die technische Planung, das Management und die Fertigungskapazitäten ein.

Laut den Vertragsbestimmungen werden die Arbeiten an der PAC-3 MSE-Produktion voraussichtlich über die nächsten Jahre fortgeführt, wobei das offizielle Abschlussdatum für den 30. Juni 2030 anvisiert ist. Mit diesem Auftrag festigt Lockheed Martin seine zentrale Position als strategischer Partner der US-Streitkräfte im Bereich der Raketenabwehr.

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Rüstungsaktien im Blick

Die Lockheed Martin-Aktie konnte am Freitag noch nicht auf den Milliarden-Auftrag reagieren. Am Donnerstag schloss das Papier 0,74 Prozent schwächer bei 4,63 US-Dollar. Im vorbörslichen NYSE-Handel ging es nach Bekanntmachung des Auftrags zuletzt um 0,46 Prozent nach unten auf 621 US-Dollar.

Auch am deutschen Markt stehen die Papiere von Rüstungstiteln weiter im Fokus: Die Anteilsscheine von Rheinmetall verlieren via XETRA zeitweise um 2,68 Prozent auf 1.508,60 Euro nach. TKMS notierte tiefer und verlor zuletzt 0,93 Prozent auf 85,20 Euro. Derweil zeigt sich RENK mit 3,89 Prozent im Minus bei 52,11 Euro. HENSOLDT sinkt unterdessen um 3,46 Prozent auf 78,70 Euro.

Möglicher Ukraine-Deal?

Am Markt kamen Spekulationen über einen möglichen Deal zwischen der Ukraine und Russland auf, der den seit 2022 währenden Krieg eventuell sogar beenden könnte. Auslöser waren Aussagen des ukrainischen Unterhändlers Kyrylo Budanov aus einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg, die dort verbreitet wurden. Das Interview stammt allerdings vom 4. April.

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Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX