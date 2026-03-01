DAX23.960 +2,4%Est505.836 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.808 +0,5%Bitcoin61.126 +3,7%Euro1,1643 +0,1%Öl88,79 -1,1%Gold5.224 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 SAP 716460 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas höher -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus? Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus?
NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Raketenalarm in Israel: Wadephul vom Flugzeug in Bunker

10.03.26 16:34 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Kurz vor dem Abflug von Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach einem überraschenden Kurzbesuch in Israel ist es in dem Land erneut zu Raketenalarm gekommen. Während das Militär-Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stand, gab es eine Vorwarnung vor einem neuen Raketenangriff aus dem Iran. Auch Einwohner des Großraums Tel Aviv berichteten, sie hätten entsprechende Warnungen erhalten.

Wer­bung

Wadephul und begleitende Personen mussten daraufhin das Flugzeug wieder verlassen und sich im Laufschritt in Richtung eines Schutzbunkers begeben. Kurz darauf kam die Entwarnung. Beim Wiedereinsteigen sagte Wadephul "Alles wohlauf hier!" und zeigte mit dem Daumen nach oben./le/DP/stw