15.300-Punkte-Marke fällt: DAX setzt Rekordrally fort

Der DAX stieg mit einem Gewinn von 1,21 Prozent bei 15.289,97 Punkten in den Handel ein und markierte damit schon zum Handelsbeginn ein neues Rekordhoch. Im weiteren Verlauf geht es sogar noch weiter nach oben, auch die 15.300-Punkte-Marke wird übersprungen. Das aktuelle Allzeithoch liegt nun bei 15.311,86 Einheiten. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 1,28 Prozent auf 15.300,83 Zähler hinzu.

Die Rekordrally des DAX setzt sich nach dem langen Osterwochenende dank starker Konjunkturdaten aus den USA fort.

Schub aus den USA

Positive Impulse kommen aus Übersee: Der Dow Jones Industrial und auch der breit gefasste S&P 500 waren tags zuvor, am Ostermontag, auf Rekordstände gesprungen und profitierten im insgesamt dünnen Osterhandel vom Konjunkturoptimismus. Am Karfreitag hatten zunächst die Daten für den Monat März gezeigt, dass sich der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten überraschend stark erholte. Am Montag überraschte dann die kräftig aufgehellte Stimmung der US-Dienstleister positiv.

An diesem Dienstag dagegen ist die Agenda der Konjunkturdaten nur dünn bestückt. Am Mittwochabend richtet sich das Interesse dann auf das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank (Fed) von Mitte März. Experten erhoffen sich mehr Erkenntnisse zu den recht lockeren geldpolitischen Signalen der Notenbanker. Diese stehen ihrer Ansicht nach etwas im Kontrast zu den guten Konjunkturperspektiven, die eigentlich eine etwas straffere Geldpolitik erwarten lassen würden.

