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tonies-Aktie zündet die nächste Kursrakete - Analyst sieht noch mehr Potenzial nach Mehrjahreshoch

19.06.26 10:48 Uhr
tonies-Aktie mit Mehrjahreshoch: Anleger feiern Ziele bis 2030 - Analyst begeistert | finanzen.net

Mit ehrgeizigen Wachstumszielen bis 2030 überzeugt tonies Investoren und Analysten. Die Aktie erreicht ein neues Mehrjahreshoch.

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tonies
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Die Aktien von tonies laufen am Freitag weiter: Mit 13,42 Euro erreichten die Papiere des Herstellers von Hörspielboxen wieder einen mehrjährigen Höchststand. Zuletzt ging es auf XETRA noch um 5,44 Prozent auf 13,18 Euro nach oben. Tags zuvor hatte Tonies im Rahmen des Kapitalmarkttags bis 2030 eine Verdopplung der Umsätze in Aussicht gestellt.

Für Analyst Sinan Doganli von Oddo BHF signalisiert das Unternehmen damit einen größeren, globaleren und auch profitableren Ansatz. Er sprach vom Aufbau einer "globalen Ikone", einem ganzen Audiosystem für Kinder, nicht nur einer Spielzeug-Hardware. Sein Kursziel stockte der Experte auf 16 Euro auf.

Berenberg hatte die Aktien jüngst in ihre ihm Rahmen der Fußball-WM veröffentlichte "Mannschaft" der "Mid-Cap All-Stars" in den Sturm gestellt. Gerhard Orgonas lobte dabei das höchst profitable Ökosystem mit hoher Kundenbindung. Das Berenberg-Kursziel liegt mit 14,50 Euro auch noch über dem aktuellen Kursniveau.

Im laufenden Jahr haben die Aktien inzwischen gut 28 Prozent gewonnen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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