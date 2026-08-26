Aktien von Nebius, Super Micro, Arm, AMD & Co. ziehen an: Wie NVIDIA & Salesforce den Sektor mitreißen

Rally gezündet?

27.08.26 14:21 Uhr

Ein Milliarden-Rekordquartal bei NVIDIA und eine kräftig angehobene Prognose von Salesforce setzen eine ganze Aktiengruppe in Bewegung, allen voran Nebius.

• Die Nebius-Aktie erholt sich nach einem Kursrückgang und profitiert von einer milliardenschweren Anleiheplatzierung, was Analysten wie Goldman Sachs zu einem höheren Kursziel veranlasst hat.

Nebius-Aktie dreht nach Kursrutsch ins Plus

NVIDIA liefert ein Rekordquartal und lockt Anleger zurück in Chipwerte

Goldman Sachs traut Nebius nach frischem Kursziel noch mehr zu

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Die gestern nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen von NVIDIA und Salesforce haben heute eine breite Kursbewegung bei Chip- und KI-Aktien ausgelöst. Besonders deutlich zeigt sich der Effekt bei Nebius, das nach dem Abschluss einer milliardenschweren Anleiheplatzierung von einem zuvor tagelangen Kursrückgang abgekommen ist. Auch Intel, Arm, AMD, Marvell Technology und Super Micro profitieren vom insgesamt positiven Sektorumfeld.

NVIDIA und Salesforce liefern die Blaupause für die Rally

NVIDIA, weltweit führender Hersteller von Grafik- und KI-Chips, legte gestern nach US-Börsenschluss Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor: Der Umsatz stieg auf 96,2 Milliarden US-Dollar und hat sich damit im Jahresvergleich mehr als verdoppelt, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 2,22 US-Dollar und übertraf die Analystenschätzung von 2,08 US-Dollar. Der Rechenzentrumsumsatz kletterte auf 89 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wobei allein das ACIE-Segment mit Sovereign-AI- und Cloud-Kunden um 138 Prozent zum Vorjahr zulegte. Für das laufende dritte Quartal stellte der Konzern einen Umsatz von 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht, Finanzvorständin Colette Kress rechne für das Geschäftsjahr 2027/28 sogar mit einem Wachstum von rund 70 Prozent, deutlich über dem Analystenkonsens von etwa 45 Prozent. Der Nettogewinn erreichte im Quartal 59,7 Milliarden US-Dollar.

Parallel meldete Salesforce, Anbieter von Cloud-Software für Kundenbeziehungsmanagement, für das zweite Geschäftsquartal einen Rekordumsatz von 11,35 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 11 Prozent zum Vorjahr, sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 5,90 US-Dollar gegenüber einer Konsensschätzung von 3,27 US-Dollar. Der Softwarekonzern hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 46,1 bis 46,4 Milliarden US-Dollar an und kündigte mit dem KI-Anbieter Anthropic das gemeinsame Produkt Claudeforce an. Beide Berichte zusammen lösten am Tag danach eine breite Kaufbereitschaft für Halbleiter- und KI-Werte aus.

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Nebius-Aktie dreht nach Milliarden-Anleihe ins Plus

Bei Nebius, das sich selbst als KI-Cloud-Unternehmen mit einer Full-Stack-Plattform für Entwicklung, Training und Produktionseinsatz von KI beschreibt und an der NASDAQ notiert ist, zeigt sich der Effekt besonders deutlich. Die Aktie war in den vergangenen fünf Handelstagen um rund 5 Prozent gefallen, weil Anleger die Größenordnung der Fremdkapitalaufnahme kritisch beäugt hatten. Diese Sorge kippte, nachdem Nebius am 24. August den Abschluss eines privaten Angebots von Wandelanleihen mit einem Gesamtbruttoerlös von rund 5,75 Milliarden US-Dollar bekanntgab, deutlich mehr als das ursprünglich angepeilte Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse sollen in den Ausbau von Rechenzentren, den Aufbau der Full-Stack-KI-Cloud und den Einkauf von GPUs fließen. Parallel tauschte das Unternehmen jeweils 400 Millionen US-Dollar zweier älterer Wandelanleihen gegen rund 15,8 Millionen Class-A-Aktien.

Auf der Hauptversammlung wurden alle 16 vorgelegten Beschlüsse angenommen, darunter die Wiederbestellung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Ermächtigungen zur Ausgabe zusätzlicher Class-A-Aktien und zu Aktienrückkäufen von jeweils bis zu 20 Prozent. Goldman Sachs-Analyst Alexander Duval erhöhte kurz darauf das Kursziel für Nebius auf 328 US-Dollar von zuvor 286 US-Dollar und bestätige demnach die Einstufung Buy. Die Nebius-Aktie reagiert auf die Nachrichtenlage mit einer spürbaren Erholung. Vorbörslich geht es zeitweise 6,25 Prozent auf 227,30 US-Dollar nach oben. Zusätzlichen Rückenwind erhält der Sektor durch die anstehenden Quartalszahlen von IREN, dem letzten der drei großen Neocloud-Betreiber, nachdem Nebius zuvor ein Umsatzwachstum von 454 Prozent im Jahresvergleich verbucht und CoreWeave eigene starke Ergebnisse vorgelegt hatte.

Aktien von Intel, Super Micro, Marvell Technology & Co.: Chipsektor zwischen Wettbewerb und Optimismus

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Auch abseits von Nebius profitieren Chipwerte vom positiven Umfeld. Marvell Technology gewinnen an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 4,15 Prozent auf 255,29 US-Dollar, während die Papiere von Intel um 2,2 Prozent auf 90,18 US-Dollar steigen. Daneben geht es für Super Micro und AMD um 3,66 Prozent auf 38,76 US-Dollar bzw. 1,28 Prozent auf 487,20 US-Dollar hoch. Arm Holdings weisen indes ein Plus von 3,51 Prozent auf 259,88 US-Dollar aus.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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