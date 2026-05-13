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Rally hält an

Marvell-Aktie bleibt auf Rekordkurs: Wie nachhaltig ist die KI-Fantasie?

14.05.26 11:43 Uhr
KI-Euphorie treibt Marvell Technology-Aktie an der NASDAQ auf Rekordniveau - geht noch mehr? | finanzen.net

Positive Analystenkommentare und der Boom rund um KI-Infrastruktur treiben die Aktie von Marvell Technology auf ein Rekordniveau.

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Marvell Technology
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• Bank of America hebt Kursziel deutlich an
• KI-Netzwerke treiben Nachfrage nach Marvell-Lösungen
• Hohe Bewertung erhöht Rückschlagsrisiken

Der Halbleiterspezialist Marvell Technology steht im Fokus der Anleger, nachdem positive Analystenkommentare und eine starke Dynamik im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) die Aktie auf neue Höchststände getrieben haben.

Bank of America sieht erhebliches Potenzial

Die Analysten der Bank of America haben ihre Kaufempfehlung für das Unternehmen bekräftigt und das Kursziel deutlich von 160 US-Dollar auf 200 US-Dollar angehoben. In ihrer Analyse heben sie hervor, dass Marvell eine Schlüsselrolle beim Aufbau von KI-Netzwerken spielt, da die steigende Rechenkapazität in Rechenzentren eine immer effizientere Datenübertragung erfordert. Das Institut sieht Marvell als "Top-Pick" im Bereich der KI-Vernetzung an und prognostiziert, dass das Unternehmen seinen Marktanteil durch technologische Überlegenheit bei optischen Interconnects und Datentransfer-Lösungen weiter ausbauen kann. Die Experten gehen davon aus, dass sich die KI-Infrastrukturausgaben der großen Cloud-Anbieter weiterhin positiv in den Auftragsbüchern niederschlagen werden.

Strategische Positionierung im Rechenzentrumsmarkt

Neben der Bank of America äußern sich auch andere Marktbeobachter optimistisch über die langfristigen Aussichten des Chipherstellers. Der Fokus liegt dabei auf der Fähigkeit von Marvell, maßgeschneiderte Lösungen für Hyperscaler bereitzustellen, die zunehmend eigene KI-Beschleuniger entwickeln und dafür die IP-Leistungen von Marvell benötigen. Während andere Halbleitersegmente zeitweise Schwächen zeigten, erweist sich das Geschäft mit Rechenzentren als äußerst robust. Analysten betonen zudem, dass die Integration neuer Technologien zur Reduzierung des Stromverbrauchs in Rechenzentren ein entscheidendes Wettbewerbsmerkmal darstellt, bei dem Marvell derzeit eine führende Position einnimmt.

Marktreaktion und aktuelle Kursentwicklung

Die Anleger reagierten euphorisch auf die positiven Analysteneinschätzungen und die allgemeinen Marktaussichten für den Sektor. Die Marvell-Aktie zeigte sich am Mittwoch an der NASDAQ mit einem Plus von 8,18 Prozent bei 177,95 US-Dollar besonders stark, bei 182,31 US-Dollar wurde ein neuer Rekord erzielt.

Dieser Aufwärtstrend setzt sich auch am Donnerstag fort, wobei das Papier vorbörslich weitere 3,66 Prozent auf 184,47 US-Dollar zulegen kann und damit seine Rekordrally im regulären Handel fortsetzen dürfte.

Anleger sollten die Dynamik mit Weitblick nutzen

Für Investoren markiert das neue Kursziel der Bank of America einen wichtigen psychologischen Meilenstein. Die starke Kursperformance unterstreicht die Rolle von Marvell als unverzichtbarer Zulieferer für die globale KI-Infrastruktur. Dennoch sollten Anleger die hohe Bewertung des Sektors im Blick behalten, da die Erwartungen an künftige Gewinnsteigerungen bereits zu einem großen Teil in die aktuellen Kurse eingepreist sind. Die fundamentale Unterstützung durch den KI-Boom bleibt jedoch intakt, was Marvell zu einem Kerninvestment für Anleger macht, die auf den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken in Cloud-Umgebungen setzen möchten.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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