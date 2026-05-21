Rally hält an

Die SoftBank-Aktie erlebt dank des KI-Booms und neuer IPO-Spekulationen einen massiven Höhenflug. Doch nach der Rally steigen auch die Risiken.

• KI-Boom und OpenAI-Fantasie treiben SoftBank-Aktie massiv an

• Rekordgewinn vor allem durch Bewertungsgewinne bei OpenAI

• Nach Kursrally wächst Risiko für Gewinnmitnahmen



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Der japanische Technologieinvestor SoftBank Group verzeichnet an den Finanzmärkten eine anhaltende Welle des Optimismus. Angetrieben von der ungebrochenen Begeisterung für Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie von konkreten IPO-Spekulationen näherte sich die Aktie des Unternehmens zuletzt fast ihren historischen Höchstständen.

Künstliche Intelligenz treibt den Aktienkurs nahe Rekordniveau

Die Wertpapiere der SoftBank Group konnten ihre deutlichen Kursgewinne im jüngsten Handelsverlauf weiter ausweiten. Im Handel in Japan zog die Aktie zuletzt um 11,56 Prozent auf 6.737 Yen an, in der Spitze ging es bis auf 6.881 Yen nach oben. Damit notiert das Papier nur noch hauchdünn unter seinem im vergangenen Jahr aufgestellten Allzeithoch, das bei 6.923,8 Yen markiert worden war. Bereits in der vorangegangenen Handelssitzung hatte der Technologieinvestor einen massiven Kurssprung von fast 20 Prozent verzeichnet. Diese anhaltende Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer zeugt von einem tiefen Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Konzerns, der sich zunehmend als zentraler Akteur in der globalen Infrastruktur für künstliche Intelligenz positioniert.

Börsenpläne im Fokus der Marktteilnehmer

Als wesentlicher Katalysator für die jüngste Rally erweisen sich die konkreten Fantasien rund um anstehende Börsengänge von Portfoliounternehmen. Die Marktstimmung wird maßgeblich durch die Aussicht auf einen möglichen Börsengang des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, an dem SoftBank maßgeblich beteiligt ist, gestützt. Dieser strategische Schritt verdeutlicht, wie erfolgreich SoftBank Vermögenswerte im Zukunftssektor der künstlichen Intelligenz aufgebaut hat und nun darauf abzielt, diese Werte über den öffentlichen Kapitalmarkt zu realisieren.

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Rückenwind durch Halbleiter-Rally und Rekordgewinne

Neben den eigenen Börsenplänen profitiert die japanische Beteiligungsgesellschaft in erheblichem Maße von der wiederaufgelebten Dynamik bei KI-bezogenen Halbleiterwerten. Ausgelöst durch die hervorragenden Quartalsergebnisse des Chipgiganten NVIDIA gerieten auch die Tochtergesellschaften von SoftBank ins Rampenlicht. Insbesondere der zum Konzern gehörende Chipdesigner Arm Holdings wird von Analysten und Anlegern als einer der größten Profiteure der rasant wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur angesehen. Dass diese Strategie bereits Früchte trägt, untermauern die jüngsten Geschäftszahlen des Investors. Erst Anfang des Monats meldete SoftBank einen Rekordjahresgewinn, welcher zu einem großen Teil auf die signifikanten Wertsteigerungen der Investition in OpenAI zurückzuführen ist.

Lohnt sich ein Einstieg bei der SoftBank-Aktie noch?

Angesichts des rasanten Kursanstiegs, bei dem die SoftBank-Aktie allein im bisherigen Jahresverlauf 2026 um rund 53 Prozent zulegen konnte, fragen sich viele Marktteilnehmer, ob ein Einstieg auf diesem Niveau noch sinnvoll ist.

Für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spricht, dass die fundamentale Bewertung der SoftBank Group weiterhin stark von den tatsächlichen Marktwerten ihrer Beteiligungen gestützt wird. Das enorme Potenzial des bevorstehenden Börsengangs von OpenAI ist möglicherweise noch nicht vollständig eingepreist, und die Erholung des gesamten Halbleitersektors verleiht der Aktie zusätzlichen, strukturellen Rückenwind.

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Auf der anderen Seite sollten Anleger jedoch das gestiegene Rückschlagrisiko nach einer derart steilen Rally nicht ignorieren. Da ein erheblicher Teil des jüngsten Rekordgewinns auf nicht realisierten Wertsteigerungen von KI-Investitionen und volatilen Marktbedingungen basiert, könnte es bei einer Abkühlung des allgemeinen Technologiesektors schnell zu Gewinnmitnahmen kommen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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