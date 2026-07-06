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Rally kühlt ab

Aktien von ASML, AIXTRON & Co. unter Druck: Chipwerte setzen Talfahrt fort

Aktien von ASML, AIXTRON & Co. unter Druck: Chipwerte setzen Talfahrt fort

Für Europas Halbleiterwerte zeichnet sich am Dienstag wieder ein schwieriger Tag ab. Eine deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht ihnen das Leben schwer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,557.00 EUR -43.00 EUR -2.69 %
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Siemens Energy AG
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Der südkoreanische Leitindex KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, ging zwischenzeitlich mit minus acht Prozent wieder in eine Handelsunterbrechung. Die Aktien von Samsung brachen nach der Veröffentlichung von Eckdaten zum zweiten Quartal sogar um zehn Prozent ein. Letztlich dämmten beide allerdings ihre Verluste etwas ein.

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Die Samsung-Resultate seien auf den ersten Blick zwar hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Aktien seien aber "priced for perfection" - also mit derart hohen Ansprüchen der Investoren belegt, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten. Der "erste KI-Stresstest" habe nun nicht geklappt, denn die erhoffte "positive Überraschung on top" sei ausgeblieben.

Insgesamt verändere sich gerade die Erwartungshaltung, erklärte Innes. Nicht mehr die aktuelle starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

Auch die Experten von Morgan Stanley konstatierte eine Veränderung in der KI-Landschaft, führte Innes weiter aus. Nicht mehr die Chip-Werte als Ausrüster der KI-Welle seien gefragt, sondern eher die sogenannten Hyperscaler - also die Betreiber riesiger Cloud-Rechenzentren.

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Europäische Halbleiterwerte vor schwerem Handelstag

Infineon verliert via XETRA stellenweise 4,66 Prozent auf 73,61 Euro. Die ebenfalls rege gehandelten Papiere von ASML geben via Euronext Amsterdam stellenweise 3,77 Prozent auf 1.567,00 Euro nach. Die Niederländer sind als Spezialist für Lithografiesysteme Zulieferer der Chip-Branche. Unter Druck geraten auch die Aktien von Anlagenbauern wie AIXTRON und SUSS MicroTec, die 2026 bisher bärenstark gelaufen sind. So sinkt AIXTRON um 4,42 Prozent auf 47,81 Euro, während SUSS MicroTec 5,83 Prozent auf 82,35 Euro verliert.

Schwäche schwappt auf andere Branchen über

Im Fokus stehen auch weiterhin branchenfremde Werte, die beispielsweise vom Energiebedarf der Rechenzentren oder ihrem Bau profitieren. Zu nennen sind hier unter anderen Siemens Energy und HOCHTIEF.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML, SUSS MicroTec SE

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research