Rally ohne Ende

Der KI-Boom treibt Halbleiteraktien nach oben und sorgt für teils extreme Kursbewegungen. Doch mit der steigenden Euphorie wächst auch das Risiko überzogener Erwartungen.

• KI-Boom treibt Chipwerte stark an

• Teilweise extreme Kursentwicklungen

• Bewertung und Euphorie als Risiko



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Der Halbleitersektor erlebt derzeit eine massive Dynamik, die viele Branchentitel auf neue Rekordstände treibt. Getrieben durch den anhaltenden KI-Boom und politische Weichenstellungen in den USA scheinen Investoren derzeit kaum eine Obergrenze für Chipaktien zu sehen. Nicht nur US-Branchengiganten erleben eine Kursrally, auch am deutschen Markt gibt es Profiteure.

Micron sprengt mit 1.000-Dollar-Ziel den Konsens

Der Speicherchip-Spezialist Micron Technology hat sich an der NASDAQ zum absoluten Überflieger entwickelt. Seit Jahresstart hat die Aktie bereits ein Plus von rund 82 Prozent erzielt. Am Mittwoch kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 518,46 US-Dollar, während der Trend im vorbörslichen Donnerstagshandel mit einem weiteren Plus von 0,16 Prozent auf 519,28 US-Dollar anhält.

Auslöser für die Euphorie ist dabei eine extreme Analysteneinschätzung: Ein Kursziel von 1.000 US-Dollar stellt die bisherigen Markterwartungen in den Schatten. Experten sehen die enorme Nachfrage nach KI-Speicherlösungen als "Gamechanger", der das Unternehmen in völlig neue Bewertungsdimensionen katapultieren könnte.

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Intel profitiert von staatlichem Einstieg

Ein beispielloser politischer Faktor befeuert unterdessen derzeit die Aktie des einst totgeglaubten Branchendinos Intel. Der US-Konzern verzeichnete am Mittwoch einen Kurssprung von 12,10 Prozent auf 94,75 US-Dollar, damit summierte sich das Plus seit Jahresstart auf satte 157 Prozent. Vorbörslich setzt sich die Dynamik am Donnerstag mit einem weiteren Plus von 2,44 Prozent auf 97,06 US-Dollar fort.

Hintergrund ist das direkte Engagement der US-Regierung unter Donald Trump. Dieser strategische Einstieg wird am Markt als massiver Vertrauensbeweis in die nationale Chip-Produktion gewertet und sorgt bei Anlegern für Erleichterung. Und sie hat sich für die Trump-Administration bereits bezahlt gemacht: "Die Intel-Aktie steigt weiter. Ich bin sehr stolz auf dieses Unternehmen, da ich allein durch diese Aktie in den letzten 90 Tagen dazu beigetragen habe, dass die Vereinigten Staaten von Amerika über 30 Milliarden Dollar Gewinn erzielt haben", schrieb Trump in einem Post auf Truth Social. "Auch bei anderen Unternehmen war ich durch den Erwerb von Aktienanteilen zur Unterstützung sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch an Intel für diese hervorragende Leistung und, noch wichtiger, herzlichen Glückwunsch an die Bevölkerung der Vereinigten Staaten für diese kluge Investition!"

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AMD zieht mit - Infineon glänzt auf Monatssicht

Im Sog der Branchenriesen konnte auch AMD deutlich zulegen. Die Aktie stieg an der NASDAQ in diesem Jahr bislang um 57 Prozent, am Mittwoch ging es um 4,30 Prozent auf 337,11 US-Dollar nach oben. Vorbörslich wird das Plus um weitere 1,05 Prozent auf 340,89 US-Dollar ausgebaut.

Während in den USA ein regelrechter Kaufrausch herrscht, zeigt sich der deutsche Halbleiterwert Infineon am Donnerstag auf XETRA zeitweise mit einem minimalen Plus von 0,20 Prozent bei 55,80 Euro zwar kurzfristig etwas verhaltener, die mittelfristige Tendenz bleibt jedoch beeindruckend: Auf Monatssicht steht für die Münchener ein sattes Plus von 42,76 Prozent zu Buche.

Was bedeutet der Hype für Anleger?

Der Sektor profitiert von einer seltenen Kombination aus fundamentalem Nachfragewachstum durch Künstliche Intelligenz und staatlicher Protektion in den USA. Die massiven Kurszuwächse bei Micron und Intel zeigen, dass die Marktteilnehmer bereit sind, für strategische Marktführer hohe Aufschläge zu zahlen. Da viele Titel bereits in Sichtweite extrem optimistischer Kursziele notieren oder durch politische Sondereffekte getrieben sind, sollten Investoren die Volatilität im Blick behalten. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die operativen Zahlen die hohen Erwartungen und den aktuellen Run auf die Chip-Werte dauerhaft rechtfertigen können.

Angesichts der rasanten Kursentwicklung stellt sich außerdem die Frage, ob ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau noch ratsam ist. Mit Zuwächsen von teilweise über 150 Prozent seit Jahresbeginn dürfte ein erheblicher Teil der positiven Erwartungen bereits in die Kurse eingepreist sein, was das Risiko kurzfristiger Rücksetzer deutlich erhöht. Während der fundamentale KI-Boom und die staatliche Unterstützung in den USA eine langfristige Wachstumsstory bleiben dürfte, befindet sich die Marktstimmung derzeit in einer Phase extremer Euphorie. Anleger sollten daher nicht zwangsläufig blind dem "Hype" hinterherlaufen - eine Alternative bietet sich im Warten auf gesunde Korrekturen, um das Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Wer bereits investiert ist, könnte die Gewinne laufen lassen, sollte dabei allerdings das Volatilitätsrisiko nicht aus den Augen verlieren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.