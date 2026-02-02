DAX24.860 +0,2%Est505.990 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,2%Nas22.336 -0,9%Bitcoin56.710 -2,5%Euro1,1814 -0,3%Öl67,65 -1,4%Gold4.870 -2,5%
Rally ohne Fundament?

Kursexplosion bei DF Deutsche Forfait-Aktie: Ist das die nächste deutsche Meme-Aktie?

17.02.26 14:47 Uhr
DF Deutsche Forfait-Aktie außer Kontrolle? +140%-Rally trifft auf führungslosen Aufsichtsrat | finanzen.net

Die Aktie des Außenhandelsfinanzierers DF Deutsche Forfait verzeichnete zuletzt einen beispiellosen Kursanstieg, der Marktbeobachter vor Rätsel stellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DF Deutsche Forfait AG
15,60 EUR 7,75 EUR 98,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Massive Kursgewinne seit Jahresbeginn ohne unmittelbare operative News
• Aufsichtsrat nach Rücktritt von Dr. Ludolf von Wartenberg beschlussunfähig
• Marktgerüchte über spekulatives "Pump and Dump"-Szenario im deutschen Reddit-Forum

Turbulenzen im Aufsichtsrat: Gerichtliches Bestellungsverfahren eingeleitet

Die in Köln ansässige DF Deutsche Forfait AG sieht sich aktuell mit einer signifikanten Veränderung in ihren Kontrollgremien konfrontiert. Wie das Unternehmen bereits am 2. Februar 2026 per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, hat der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ludolf von Wartenberg sein Amt aus persönlichen Gründen zum 28. Februar 2026 niedergelegt. Durch dieses Ausscheiden reduziert sich das Gremium auf lediglich zwei Mitglieder, womit die erforderliche Mindestbesetzung für eine Beschlussfähigkeit unterschritten wird. Um die Handlungsfähigkeit des Kontrollorgans wiederherzustellen, hat der Vorstand angekündigt, unverzüglich ein gerichtliches Bestellungsverfahren gemäß Paragraf 104 des Aktiengesetzes zu beantragen.

Als potenzielle Nachfolgerin wurde Frau Verena von Wartenberg vorgeschlagen, die Ehefrau des amtierenden Vorstandsmitglieds Hans-Joachim von Wartenberg ist. Diese personelle Konstellation sorgt am Markt für Diskussionen über die Governance-Struktur des Spezialisten für Außenhandelsfinanzierung. Das Unternehmen betont jedoch die Notwendigkeit einer schnellen Neubesetzung, um die Überwachungsfunktion im Rahmen der strategischen Neuausrichtung sicherzustellen. "Der Vorstand der DF AG wird daher mit Zustimmung des Aufsichtsrats unverzüglich ein gerichtliches Bestellungsverfahren gemäß § 104 AktG beantragen", hieß es in der offiziellen Mitteilung der Gesellschaft an die Aktionäre und die Finanzaufsicht.

Operative Zahlen 2025: Diversifizierung drückt vorerst auf die Erträge

Blickt man auf die fundamentale Basis der Gesellschaft, zeigt der zuletzt veröffentlichte Halbjahresbericht zum 30. September 2025 ein zweigeteiltes Bild. Während das Kerngeschäft im Segment Handelsfinanzierung mit einem Volumenplus von 12 Prozent auf 118,1 Millionen Euro positiv überraschte, belasteten die Kosten für die Expansion in neue Geschäftsfelder das Ergebnis deutlich. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sank im ersten Halbjahr 2025 auf 1,1 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 2,0 Millionen Euro erzielt worden waren. Dieser Rückgang ist primär auf Investitionen in die neuen Segmente "Food & Beverage" sowie "Health & Pharma" zurückzuführen, darunter die Übernahmen von DF Vagabund und Assets einer Blutplasmafirma.

Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand erklärte dazu im Rahmen Bilanzvorlage: "Damit haben wir unsere Diversifizierung in den Kompetenzfeldern Food & Beverage und Health & Pharma weiter vorangetrieben und befinden uns auf einem guten Weg, auch aus diesen Geschäftsbereichen mittelfristig positive Erträge zu erzielen." Trotz der gestiegenen Personalkosten und Anlaufverluste sieht das Management die Gruppe stabil aufgestellt. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf insgesamt 31,1 Millionen Euro, was einen soliden Puffer für die weiteren Expansionsschritte außerhalb der traditionellen Zielmärkte im Nahen und Mittleren Osten darstellt.

Reaktion von DF Deutsche Forfait-Aktie: Vertikale Kursbewegung alarmiert

An der Börse hat sich die Aktie der DF Deutsche Forfait von der fundamentalen Entwicklung der vergangenen Monate scheinbar entkoppelt. Nachdem das Papier Ende Dezember noch bei 0,93 Euro (XETRA) gehandelt wurde, setzte im Februar 2026 eine massive Kaufwelle ein. In der Spitze kletterte der Kurs auf 17,50 Euro, was einem Zuwachs von rund 140 Prozent gleichkommt. Aktuell geht es via XETRA um 106,94 Prozent auf 14,90 Euro nach oben. Solche extremen Volatilitäten ohne begleitende Unternehmensnachrichten mit vergleichbarem Gewicht gelten am Markt als außergewöhnlich und oft spekulativ getrieben.

Neue Meme-Aktie oder Pump and Dump?

In einschlägigen Finanzforen, insbesondere im deutschen Ableger des Reddit-Forums "WallStreetBets", wird die Kursentwicklung hitzig debattiert. Dort schießen Gerüchte ins Kraut, ob es sich bei der DF Deutsche Forfait um eine neue "Meme-Aktie" handelt oder ob ein klassisches "Pump and Dump"-Schema vorliegt.

Bei einem "Pump and Dump"-Szenario treiben Akteure den Kurs einer meist marktengen Aktie durch gezielte Falschinformationen oder koordinierte Käufe künstlich in die Höhe, um ihre eigenen Anteile anschließend mit hohem Gewinn an ahnungslose Anleger zu veräußern. Sobald dieser Abverkauf einsetzt, bricht die Notierung mangels substanzieller Unterstützung meist schlagartig ein, was für die späten Käufer oft zu Totalverlusten führt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com, Mark Carrel/ shutterstock.com

