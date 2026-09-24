Palantir-Aktie nach Jahreshoch: Wie weit trägt die Erholung noch?

Rally-Pause nach Jahreshoch

24.09.26 22:11 Uhr

Nach dem stärksten Schlusskurs in diesem Jahr gerät die Erholung der Palantir-Aktie offenbar wieder ins Wanken, während Analysten weiter hohe Kursziele nennen.

• Trotz der aktuellen Schwäche sehen Analysten weiterhin Aufwärtspotenzial, wobei die nächsten Geschäftszahlen im November 2026 entscheidend sein könnten.

• Nach der Rally folgt jedoch bereits wieder ein Kursrückgang, was auf die typische Volatilität und kurzfristige Gewinnmitnahmen hinweist.

Palantir schließt so hoch wie noch nie in 2026

Der frische Schwung bröckelt schon wieder

Analysten sehen trotz der Rally noch Aufwärtspotenzial

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Die Palantir-Aktie hat mit dem höchsten Schlusskurs in diesem Jahr eine mehrtägige Rally gekrönt, die von starken Quartalszahlen, neuen Behördenaufträgen und Analystenlob getragen wurde. Am Donnerstag gibt der Softwareanbieter aus dem Bereich Datenanalyse und künstliche Intelligenz einen Teil der Gewinne jedoch bereits wieder ab.

Palantir-Aktie: Comeback und schnelle Ernüchterung

Am Mittwoch schloss die Palantir-Aktie an der NASDAQ mit einem Plus von rund 3,7 Prozent bei 191,79 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Dezember 2025. Die Tagesspanne reichte dabei sogar von rund 183 bis knapp 194 US-Dollar.

Am Donnerstag setzte sich die gute Anlegerstimmung fort, es zeigte sich ein Aufschlag von 0,42 Prozent auf 192,59 US-Dollar. Der voraussichtliche Rücksetzer erinnert an das Muster der vergangenen Wochen, in denen auf starke Kursausschläge nach oben rasch wieder Abgaben folgten, obwohl sich an den operativen Nachrichten wenig geändert hat.

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Auftragsflut und KI-Fantasie treiben den Kurs

Auslöser der jüngsten Rally war unter anderem eine Bestätigung von Rosenblatt Securities: Das Analysehaus bekräftigte zuletzt sein Buy-Rating und verwies auf den Start des KI-gestützten SMART-Systems der US-Luftfahrtbehörde FAA, das erstmals in den USA live zur Steuerung des Flugverkehrs an drei großen Flughäfen im Raum Washington eingesetzt wird. Zusätzlich richtete sich die Aufmerksamkeit auf ein Pilotprojekt von Chipotle Mexican Grill, das auf Palantirs Foundry-Software eine Plattform zur Bewertung von Lebensmittelsicherheitsrisiken je Restaurantstandort aufbaut.

Hinzu kam Marktspekulationen über eine mögliche Aufnahme Palantirs in den Dow Jones, gestützt auf die Kursgewinne seit den Tiefständen von Dezember 2022 und eine Marktkapitalisierung, die das Unternehmen unter die 30 größten US-Börsenwerte hebt. Operativ meldete die US-Armee zudem einen Auftrag über 48,1 Millionen US-Dollar für ein zentrales Munitionsmanagementsystem, zudem weitete Palantir Partnerschaften mit NVIDIA, Nebius und Method Security aus und baute den Einsatz gemeinsam mit Fujitsu in Japan aus.

Analysten sehen weiter Potenzial

Fundament der Rally bleibt aber das zweite Quartal 2026: Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um rund 93 Prozent auf etwa 1,94 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,41 US-Dollar über dem Konsens von 0,34 US-Dollar. Die kommerziellen Auftragseingänge in den USA erreichten einen Rekordwert von 2,1 Milliarden US-Dollar, das kommerzielle US-Geschäft legte um 149 Prozent zu, woraufhin Palantir die Jahresprognose anhob.

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Von 22 erfassten Analysten empfehlen TipRanks zufolge 16 die Aktie zum Kauf. Vier raten zu Halten, zwei zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 201,74 US-Dollar.

Ob sich der Dämpfer als kurzes Zwischenspiel oder als Beginn einer breiteren Konsolidierung erweist, dürfte sich erst am Zahlentermin im November 2026 zeigen, wenn Palantir die nächsten Geschäftszahlen vorlegt. Zusätzliche Impulse könnten von Mitgründer Joe Lonsdale ausgehen, der auf der Momentum-AI-Konferenz in Austin zu KI-Regulierung und Sicherheit sprechen soll.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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