Rally pausiert

Die Rally der Weltraum-Aktien bekommt einen Dämpfer: AST SpaceMobile enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen und zieht die Branche nach unten.

• SpaceX-IPO-Fantasie treibt börsennotierte Weltraum- und Raketen-Aktien an

• AST SpaceMobile verfehlt beim Umsatz die Erwartungen deutlich

• Schwache AST-Zahlen bremsen auch die Rally von Rocket Lab aus



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SpaceX-Fantasie treibt Weltraum-Aktien an

Der erwartete Börsengang von SpaceX hat zuletzt neue Fantasie in den Weltraumsektor gebracht. Da Anleger bislang nicht direkt in Elon Musks Raumfahrtkonzern investieren können, rücken börsennotierte Alternativen stärker in den Fokus. Genau hier kommen Aktien wie AST SpaceMobile und vor allem Rocket Lab ins Spiel.

Rocket Lab gilt laut Yahoo Finance als eine der glaubwürdigsten öffentlich handelbaren Raketen-Aktien und wird deshalb zunehmend als SpaceX-Proxy gehandelt. Wer auf die kommerzielle Raumfahrt setzen will, aber keinen direkten Zugang zu SpaceX hat, findet in Rocket Lab eine liquide Börsenstory. Auch AST SpaceMobile profitiert vom Sektorhype, allerdings mit einem anderen Profil: Das Unternehmen steht weniger für Raketenstarts, sondern für satellitengestütztes Breitband direkt auf normale Smartphones.

Fantasie gegen Fundament: AST SpaceMobile-Zahlen enttäuschen

Die jüngsten Zahlen von AST SpaceMobile zeigen nun aber, dass die SpaceX-Fantasie allein nicht reicht. Wie Barron's berichtet, meldete das Unternehmen für das erste Quartal einen Verlust von 0,66 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 14,7 Millionen US-Dollar. Analysten hatten demnach lediglich mit einem Verlust von 0,23 US-Dollar je Aktie und Erlösen von 39 Millionen US-Dollar gerechnet.

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Laut Unternehmensmitteilung wurde der Umsatz im ersten Quartal vor allem durch Gateway-Lieferungen und erreichte Meilensteine im US-Regierungsgeschäft getragen. Immerhin hält AST SpaceMobile an seiner Jahresprognose von 150 bis 200 Millionen US-Dollar Umsatz fest. Auch operativ bleibt die Vision groß: Das Unternehmen peilt für 2026 rund 45 BlueBird-Satelliten im Orbit an, BlueBird 8, 9 und 10 sollen Mitte Juni mit einer Falcon-9-Rakete starten.

AST-Zahlen ersticken jüngste Rally im Keim

An der Börse überwog dennoch die Enttäuschung. Zum Wochenstart hatten die Aktien von AST SpaceMobile und Rocket Lab getrieben durch die SpaceX-Fantasie noch 9,99 Prozent auf 82,55 US-Dollar bzw. 11,26 Prozent auf 117,35 US-Dollar zugelegt.

Nach der Zahlenvorlage kippte die Stimmung jedoch deutlich: Im NASDAQ-Handel am Dienstag geht es für AST SpaceMobile zeitweise kräftige 6,57 Prozent abwärts auf 77,01 US-Dollar. Auch Rocket Lab wurde vom Stimmungsdämpfer erfasst. Im Sog der schwachen AST-Zahlen zeigt sich der Titel vorbörslich dann ebenfalls schwächer, konnte jedoch die Richung wechseln und gewinnt inzwischen zeitweise 2,57 Prozent auf 120,44 US-Dollar.

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Die jüngste Rally der Weltall- und Raketen-Aktien kommt damit zunächst ins Stocken. Besonders auffällig: Obwohl Rocket Lab operativ zuletzt mit starken Zahlen, einem Umsatzplus von 63,5 Prozent und einem Rekord-Auftragsbestand von 2,2 Milliarden US-Dollar überzeugte, reichte der AST-Dämpfer aus, um das gesamte Sektor-Sentiment zu belasten.

Was bedeutet das jetzt für Anleger?

Für Anleger wird die Trennung zwischen Fantasie und Fundament nun wichtiger. Der mögliche SpaceX-IPO kann Weltraum- und Raketen-Aktien weiter stützen, weil er dem Markt eine neue Referenz für die Bewertung der Raumfahrtindustrie liefern würde. Doch AST SpaceMobile zeigt, wie schnell hohe Erwartungen auf schwache Quartalszahlen treffen können.

Bei AST rücken nun Umsatzhochlauf, Satellitenausbau und Cashverbrauch in den Fokus. Bei Rocket Lab geht es stärker um die Frage, ob der hohe Auftragsbestand weiter in profitables Wachstum übersetzt werden kann. Die SpaceX-Fantasie bleibt ein Kurstreiber. Entscheidend ist aber, welche Unternehmen auch ohne diesen Rückenwind liefern.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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