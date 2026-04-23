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Rally vor dem Aus?

LPKF-Aktie korrigiert nach Rally kräftig: Investoren im Zwiespalt zwischen Bilanzfrust und Glas-Fantasie

30.04.26 13:21 Uhr
Nach 200 %-Rally: LPKF-Aktie bricht nach Solarschock ein | finanzen.net

Nach einer massiven Kursrally gerät die LPKF-Aktie unter Druck. Schwache Zahlen aus dem Solargeschäft und steigende Verluste belasten die Stimmung der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LPKF Laser & Electronics AG
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• LPKF mit Umsatzrückgang durch schwaches Solargeschäft
• Verluste deutlich ausgeweitet
• Halbleiterfantasie

Anleger von LPKF Laser & Electronics müssen am Donnerstag deutliche Kursverluste hinnehmen, nachdem das Unternehmen eine durchwachsene Bilanz für das Auftaktquartal 2026 vorgelegt hat. Auf XETRA sackte die Aktie zuletzt um 9,55 Prozent auf 17,05 Euro ab. Während strategische Erfolge in der Halbleitersparte erste Konturen annehmen, belasteten die Schwäche der Solarsparte und ein weitaus tieferes operatives Defizit die Stimmung spürbar.

Massive Jahresrally erfährt nach Verdreifachung ersten Dämpfer

Trotz des aktuellen Rücksetzers bleibt die Aktie mit einem Plus von 213,06 Prozent seit Anfang 2026 ein Top-Performer. Der heutige Kurssturz verdeutlicht jedoch, dass die extrem hohe Bewertung keine operativen Enttäuschungen verzeiht, wie sie der drastische Umsatzrückgang im ersten Quartal darstellt. Anleger sichern Gewinne, da die Bilanzzahlen kurzfristig hinter der Wachstumsfantasie zurückbleiben.

Solarschwäche drückt Umsatz und operatives Ergebnis ins Minus

Der Konzernumsatz brach im Vergleich zum Vorjahr von 25,3 Millionen Euro auf 17,1 Millionen Euro ein, was primär auf das schwierige Umfeld im Solarsegment zurückzuführen ist. In der Folge weitete sich das EBIT von minus 3,9 Millionen Euro auf nun minus 6,9 Millionen Euro aus. Selbst bereinigt ergab sich ein EBIT von minus 5,7 Millionen Euro, was die Drucksituation auf die Ertragskraft unterstreicht.

Auftragslage und Effizienzprogramm als strategisches Gegengewicht

Ein konträres Bild zeichnet die Entwicklung der Auftragseingänge, die im ersten Quartal auf 24,1 Millionen Euro kletterten (Vorjahr: 20,5 Millionen Euro). Mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,4 und dem Transformationsprogramm "North Star" optimiert LPKF die Kostenstruktur und bündelt die Produktion, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber makroökonomischen Schwankungen zu erhöhen.

Investoren im Zwiespalt zwischen Bilanzfrust und Glas-Fantasie

Der Kursrutsch ist die Quittung für eine Bilanz, die operativ noch nicht mit der massiven Kursrally Schritt halten kann. Die fundamentale Schwäche im Solargeschäft fungiert derzeit als Bremsklotz. Solange in der Halbleitersparte keine großvolumigen Serienaufträge vorliegen, bleibt die Aktie anfällig für Korrekturen. Investoren sollten Positionen engmaschig absichern; ein Neueinstieg drängt sich unmittelbar nach den Quartalszahlen nicht auf. LPKF bleibt eine Wette auf den technologischen Durchbruch.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LPKF, T. Schneider / Shutterstock.com

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