Rallybio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Rallybio lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,88 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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