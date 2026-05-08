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Rallyfortsetzung

Südkoreas Chip-Giganten auf Rekordjagd: Aktien von SK hynix und Samsung im Höhenrausch

11.05.26 11:05 Uhr
KI-Hype treibt die Aktien von Südkoreas Chip-Giganten SK hynix und Samsung auf Rekordkurs | finanzen.net

Der südkoreanische Aktienmarkt erlebte zum Wochenstart abermals ein wahres Kursfeuerwerk im Halbleitersektor.

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• KI-Boom treibt Nachfrage nach HBM-Speichern
• SK Hynix und Samsung profitieren von Speicherchip-Rally
• Halbleiterwerte bleiben zentrale Treiber des KOSPI

Getrieben von der ungebrochenen Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) setzten die beiden Schwergewichte des Landes ihre beeindruckende Rally fort und zogen die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte auf sich. Besonders die Dynamik, mit der die Papiere ihre bisherigen Höchststände hinter sich ließen, unterstreicht die aktuelle Ausnahmestellung der Branche.

SK hynix markiert neues Allzeithoch

An der Spitze der Bewegung stand erneut SK hynix. Die Titel des Unternehmens schossen um beachtliche 11,5 Prozent auf 1.949.000 KRW in die Höhe und markierten damit ein neues Allzeithoch. SK hynix festigt damit seine Position als einer der größten Profiteure des KI-Booms. Das Unternehmen gilt als unverzichtbarer Partner für Chip-Entwickler wie NVIDIA, da es führend bei der Produktion von High Bandwidth Memory (HBM) ist. Dieser spezialisierte Arbeitsspeicher ist eine Schlüsselkomponente für moderne KI-Beschleuniger, die riesige Datenmengen in kürzester Zeit verarbeiten müssen. Analysten sehen in dem jüngsten Kurssprung eine Bestätigung dafür, dass SK hynix seinen technologischen Vorsprung bei Speicherlösungen der nächsten Generation vorerst behaupten kann.

Samsung Electronics holt mit massiven Gewinnen auf

Auch der Branchenprimus Samsung Electronics konnte sich der Euphorie nicht entziehen und verzeichnete einen deutlichen Kurssprung. Die Aktien schnellten um 6,3 Prozent auf 285.500 KRW nach oben, was für ein Unternehmen dieser Marktkapitalisierung eine außergewöhnlich starke Bewegung darstellt. Marktbeobachter führen diesen Anstieg auf Anzeichen zurück, dass Samsung die Lücke zu SK hynix im Bereich der HBM-Speicher schneller als erwartet schließen könnte. Zudem profitiert der Konzern von einer allgemeinen Erholung des globalen Speichermarkt-Zyklus, da auch die Nachfrage nach klassischen DRAM- und NAND-Chips für Smartphones und Rechenzentren nach einer längeren Durststrecke wieder spürbar anzieht.

Strategische Bedeutung für den Gesamtmarkt

Die Kursgewinne der beiden Konzerne wirken sich massiv auf den südkoreanischen Leitindex KOSPI aus, in dem die Halbleiterwerte eine dominierende Gewichtung haben. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass Investoren ihre Portfolios zunehmend auf die Hardware-Infrastruktur der KI-Ära ausrichten. Während die Software-Anbieter oft im Fokus der medialen Aufmerksamkeit stehen, verdeutlicht die Rally von SK hynix und Samsung, dass die physische Grundlage - der leistungsstarke Arbeitsspeicher - derzeit die wertvollste Währung an den Tech-Börsen ist.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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