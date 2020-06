DAX knackt 12.000-Punkte-Marke

Der DAX begann den Handelstag mit einem deutlichen Plus von 2,67 Prozent auf 11.896,70 Punkte. Im Verlauf springt der deutsche Leitindex mit einem Zuschlag von rund 3,9 Prozent auf ein bisheriges Tageshoch von 12.042,03 Zählern und damit über die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.

Nach dem Rückschlag vom Freitag nimmt der DAX einen zweiten Anlauf, um die exponentielle 200-Tage-Durchschnittslinie zu überschreiten - ein technischer Langfristindikator. Mit dem besonders rasanten Plus vollzieht das Aktienbarometer diese Gewinne nun nach - ebenso wie die zuletzt solide Entwicklung an den internationalen Börsen in den USA und Asien. Nach der Erleichterungsrally in Hongkong zu Wochenbeginn seien die Anleger wieder deutlich risikofreudiger, hieß es.

Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK betonte mit Blick auf die solide Entwicklung, die es am Vorabend auch an der Wall Street gab, das Hauptaugenmerk der Anleger liege weiter auf den längerfristigen Perspektiven durch die weltweiten Lockerungen in der Corona-Krise. Gut aufgenommen wurde auch, dass US-Präsident Donald Trump die befürchtete weitere Zuspitzung des Konflikts mit China in der Hongkong-Frage in einer Ansprache vermied.

Hewson blickt nun aber kritisch auf die gewaltsamen Unruhen in den USA, die Trump notfalls mit dem Einsatz des Militärs stoppen will. "Wenn die Gewalt auf den Straßen viel länger andauert, müssen US-Investoren möglicherweise mit einer Sperrung anderer Art fertig werden", erklärte der Experte. Auslöser für die Ausschreitungen in zahlreichen US-Städten ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.

Redaktion finanzen.net / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag