Rallymodus

Victoria’s Secret schlägt alle Erwartungen und hebt den Ausblick an. Der Markt reagiert mit einem Kurssprung, wie ihn die Aktie selten erlebt hat.

• Victoria’s Secret überzeugt mit Quartalszahlen auf ganzer Linie

• Aktie mit Kursrally

• Ausblick angehoben

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Die Victoria's Secret-Aktie schießt im NYSE-Handel zeitweise um 44,53 Prozent auf 78,48 Dollar nach oben, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen weit über den Erwartungen vorgelegt und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hat. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 60 Cent - doppelt so hoch wie die Analystenschätzungen von 30 Cent, schreibt CNBC mit Verweis auf LSEG-Daten. Im Vorjahresquartal hatte Victoria's Secret noch einen Verlust von 2 Cent je Aktie ausgewiesen.

Umsatz wächst zweistellig, Vollpreisgeschäft zieht an

Der Umsatz stieg im ersten Fiskalquartal um rund 15 Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar und übertraf damit den Konsens von 1,52 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze - Filialen und E-Commerce zusammengenommen - legten um 13 Prozent zu, verglichen mit erwarteten 11,4 Prozent laut StreetAccount. CEO Hillary Super betonte gegenüber CNBC, dass das Wachstum bei "deutlich" weniger Aktionen erzielt wurde und sich über alle Kanäle erstreckte: Filialen, Digitalgeschäft, Internationales sowie die Marken Victoria's Secret, Pink und Beauty. Besonders das Kerngeschäft mit BHs habe zweistellig zugelegt. Bei den Altersgruppen gewann das Unternehmen vor allem bei den 18- bis 24-Jährigen Marktanteile.

Jahresprognose deutlich angehoben

Victoria's Secret erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 7,03 und 7,13 Milliarden Dollar - zuvor lag die Spanne bei 6,85 bis 6,95 Milliarden Dollar, der Konsens bei 6,99 Milliarden Dollar. Noch deutlicher fällt die Anhebung beim bereinigten operativen Ergebnis aus: Die neue Spanne von 550 bis 580 Millionen Dollar liegt mehr als 100 Millionen Dollar über der bisherigen Guidance von 430 bis 460 Millionen Dollar. Finanzchef Scott Sekella begründete die Anhebung laut CNBC mit stärkerem Hebel auf die Fixkosten dank des unerwartet hohen Umsatzes sowie mit niedrigeren Zollkosten, nachdem Teile der von Präsident Trump verhängten Zölle gerichtlich für rechtswidrig erklärt wurden.

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Ausblick auf das laufende Quartal übertrifft Erwartungen

Auch für das zweite Fiskalquartal gibt sich das Unternehmen zuversichtlicher als der Markt: Victoria's Secret stellt einen Umsatz von 1,59 bis 1,62 Milliarden Dollar in Aussicht, während Analysten laut LSEG mit 1,56 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Sekella betonte, dass die Kauftrends nach dem Ende der Steuerrückerstattungssaison stabil geblieben seien. Super verwies darauf, dass das Wachstum über alle Einkommensgruppen hinweg erzielt wurde - mit den stärksten Zuwächsen bei Haushalten unter 50.000 Dollar und über 200.000 Dollar Jahreseinkommen. Das deute darauf hin, dass das Produktangebot selbst überzeuge und nicht Rabatte den Absatz treiben.

Die jüngsten Geschäftsergebnisse von Victoria’s Secret markieren einen wichtigen Erfolg für das Unternehmen. Zwar ist Super bereits seit knapp zwei Jahren für den Einzelhändler tätig, sie betonte jedoch, dass das von ihr aufgebaute Führungsteam inzwischen seit einem Jahr zusammenarbeitet. Die Auswirkungen der eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen würden nun zunehmend sichtbar werden.

Herausforderungen für Victoria’s Secret

In den vergangenen Jahren musste sich Victoria’s Secret einer wachsenden Zahl neuer Wettbewerber stellen. Gleichzeitig veränderten sich die gesellschaftlichen Vorstellungen von Schönheit, während das Unternehmen Kritik dafür einstecken musste, mit seinen Models unrealistische Schönheitsideale zu fördern und zu festigen.

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Die Vorstandsvorsitzende von Victoria’s Secret hat daran gearbeitet, diese Herausforderungen anzugehen und das Unternehmen zugleich so auszurichten, dass es für eine neue Generation von Käufern attraktiv bleibt. Dabei erwies sich ausgerechnet die starke Präsenz des Unternehmens in Einkaufszentren als Vorteil - ein Aspekt, der früher häufig kritisch bewertet wurde.

"Wir sind darin in der realen Welt sehr, sehr gut, und unsere Filialen haben sich als Wettbewerbsvorteil erwiesen", so Super gegenüber CNBC. "Sie sind ein Ort, an dem sie sein möchte und ein Erlebnis haben möchte, das auf sie zugeschnitten ist."

Fazit für Anleger

Ob die Dynamik über die starke Vergleichsbasis hinaus anhält, dürfte sich an den Zahlen zum zweiten Fiskalquartal zeigen - dort wird sich erstmals ablesen lassen, wie tragfähig das Momentum ohne den Rückenwind aus Steuerrückerstattungen und vor den umsatzstarken Produktlaunches in der zweiten Jahreshälfte ist.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net