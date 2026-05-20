Rama Phosphates hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Rama Phosphates veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 4,82 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rama Phosphates 4,53 INR je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rama Phosphates in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,25 Milliarden INR im Vergleich zu 1,90 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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