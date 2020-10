Ramelow will bei Bund-Länder-Gipfel gegen Lockdown stimmen

BERLIN (Dow Jones)--Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) bleibt bei seinem kritischen Kurs gegen allzu harte Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Er werde in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) daher einer Beschlussfassung für einen Lockdown aus "grundsätzlichen Erwägungen nicht zustimmen", heißt es in einem schriftlichen Statement Ramelows, die die Staatskanzlei verbreitete. Die MPK dürfe ihre Aufgabe nicht überstrapazieren und müsse sich der Grenzen ihrer Kompetenzen bewusst sein, so der Linken-Politiker.

Ramelow stellte sich ausdrücklich hinter die Kritik von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), der eine mangelhafte Beteiligung der Parlamente in der Pandemie beklagt hatte. Deshalb sei die Verfahrensweise in der Ministerpräsidentenkonferenz abzulehnen, "in der äußerst kurzfristig eingebrachte Beschlussvorlagen mit solchen besonders eingriffsintensiven Maßnahmen verhandelt und beschlossen werden sollen".

Zugleich befürwortet der Thüringer Landeschef ein lokales Vorgehen, das bestimmte Ausbruchsherde in den Blick nimmt. Laut einer Expertise des Wissenschaftlichen Beirats zum Corona-Pandemiemanagement der Thüringer Landesregierung unterstützen die Bürger "eher kurze und lokal beschränkte Regelungen".

Zuvor hatte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) weitere harte Einschränkungen angekündigt. Die Bild-Zeitung berichtete, dass das Bundeskanzleramt einen teilweisen Lockdown vor allem der Gastronomie und Veranstaltungen erwägt. Schulen und Kitas sollten jedoch weiter geöffnet bleiben. Ein Regierungssprecher sagte lediglich, dass es noch keine Festlegungen gebe.

Zuvor hatte der Spiegel von einem Entwurfspapier berichtet, wonach die SPD-geführten Länder und Thüringen einen stufenweisen Lockdown erwägen, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Aus der Staatskanzlei Thüringens hieß es dazu, es handle sich hierbei um einen Vorstoß des Landes Berlin. Am Abend wollen Vertreter des Bundes erneut beraten und einen Vorschlag vorlegen.

