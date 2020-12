Ramelows Corona-Test negativ

ERFURT (dpa-AFX) - Ein Coronavirus-Test bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist negativ ausgefallen. Der Linke-Politiker informierte über das Ergebnis seines PCR-Tests, das am Samstag vorlag. Der Regierungschef hatte am Freitag angekündigt, sich selbst in Kurzzeit-Quarantäne zu begeben, bis das Testergebnis vorliegt. Hintergrund ist, dass Ramelow einer Landtagsabgeordneten der Linken bei einem Termin begegnet war, die inzwischen positiv getestet wurde. Der erste positive Corona-Fall im Parlament hatte am Freitag dazu geführt, dass eine geplante Sondersitzung in Erfurt abgesagt wurde./maf/DP/zb