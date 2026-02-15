RAPCO Investment Company PJSC Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

24.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 117,32 Prozent auf 9,9 Millionen AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,6 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RAPCO Investment Company PJSC Registered ein EPS von 0,050 AED je Aktie vermeldet.

RAPCO Investment Company PJSC Registered hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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