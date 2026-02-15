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RAPCO Investment Company PJSC Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RAPCO Investment Company PJSC Registered hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RAPCO Investment Company PJSC Registered ein EPS von 0,050 AED je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 117,32 Prozent auf 9,9 Millionen AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,6 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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