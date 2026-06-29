Rapid Dose Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rapid Dose Therapeutics präsentierte in der am 28.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rapid Dose Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen CAD im Vergleich zu 0,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahr verkündet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Rapid Dose Therapeutics 2,77 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,09 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net