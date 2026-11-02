Rapid Dose Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 67,16 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen CAD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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