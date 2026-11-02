Rapid Dose Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Rapid Dose Therapeutics hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 67,16 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen CAD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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