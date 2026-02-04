Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC Bearer legte Quartalsergebnis vor
Ras Al Khaimah National Insurance Company PSC Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 AED erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,79 Prozent auf 145,7 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,9 Millionen AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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