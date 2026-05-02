DAX24.278 -0,1%Est505.817 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +3,0%Nas25.114 +0,9%Bitcoin67.484 +0,7%Euro1,1699 -0,4%Öl111,7 +2,3%Gold4.564 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, E.ON, UBS, Merck, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Wasserstoff-Aktien im Fokus: Warum NEL steigt und Plug Power zurückbleibt Wasserstoff-Aktien im Fokus: Warum NEL steigt und Plug Power zurückbleibt
Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial Experten sehen bei Munich Re-Aktie Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rating

Deutsche Bank-Aktie dennoch leichter: Fitch hebt Ausblick auf "positiv" an

04.05.26 13:10 Uhr
Fitch wird optimistischer: Deutsche Bank-Aktie stabil | finanzen.net

Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für die Deutsche Bank auf positiv von stabil geändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
26,30 EUR -0,15 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zudem bestätigte Fitch Ratings das langfristige Emittentenausfall-Rating der Deutsche Bank mit "A-". Der nunmehr positive Rating-Ausblick berücksichtige die Fortschritte der Deutschen Bank bei der Schaffung eines ausgewogeneren Ertragsprofils durch die Steigerung der Rentabilität stabilerer Geschäftsbereiche, so Fitch. Die Ratingagentur geht davon aus, dass diese Fortschritte die operative Leistung nachhaltig verbessern, die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Kapitalgenerierung unterstützen werden.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 26,29 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.04.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen