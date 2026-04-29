DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7200 +0,4%Nas24.922 +1,0%Bitcoin65.075 +0,3%Euro1,1735 +0,5%Öl114,0 -6,3%Gold4.619 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Wall Street höher -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Nach EZB: Euro legt zu Dollar zu Nach EZB: Euro legt zu Dollar zu
EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rating

Deutsche Bank-Aktie im Plus: Fitch hebt Ausblick auf "positiv" an

30.04.26 20:20 Uhr
Fitch wird optimistischer: Deutsche Bank-Aktie mit Rückenwind | finanzen.net

Die Ratingagentur Fitch hat den Rating-Ausblick für die Deutsche Bank auf positiv von stabil geändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
26,45 EUR 0,15 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zudem bestätigte Fitch Ratings das langfristige Emittentenausfall-Rating der Deutsche Bank mit "A-". Der nunmehr positive Rating-Ausblick berücksichtige die Fortschritte der Deutschen Bank bei der Schaffung eines ausgewogeneren Ertragsprofils durch die Steigerung der Rentabilität stabilerer Geschäftsbereiche, so Fitch. Die Ratingagentur geht davon aus, dass diese Fortschritte die operative Leistung nachhaltig verbessern, die Widerstandsfähigkeit erhöhen und die Kapitalgenerierung unterstützen werden.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,61 Prozent fester bei 26,48 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.04.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen