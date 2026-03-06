DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin59.392 +3,7%Euro1,1616 +0,7%Öl91,45 -2,0%Gold5.140 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
Top News
Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie fällt am ersten Handelstag zurück Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie fällt am ersten Handelstag zurück
Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rating

LANXESS-Aktie: Moody’s stuft Kreditwürdigkeit ab

09.03.26 21:04 Uhr
LANXESS-Aktie im Fokus: Moody’s bewertet Kreditwürdigkeit niedriger | finanzen.net

Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Chemiekonzerns LANXESS kurz nach dessen vorerst gescheitertem Verkauf seiner Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen auf Ramschniveau abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
13,62 EUR 0,01 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Konkret sinkt die Bonitätsbeurteilung von "Baa3" auf "Ba1". Dass Moody's die Bonität von LANXESS nun unterhalb des sogenannten Investment-Grade-Niveaus sieht, kommt nicht überraschend.

Wer­bung

LANXESS hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sich Advent gegen den Erwerb entschieden und sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt berufen habe. Eigentlich wollte LANXESS dieses Jahr 1,2 Milliarden Euro durch den Verkauf seiner Anteile von rund 41 Prozent an Envalior einnehmen. Nun aber gälten die für 2027 und 2028 vereinbarten Kaufrechte, hieß es.

Analyst Christian Bell von der Schweizer Bank UBS hatte bereits befürchtet, dass LANXESS bei Ratingagenturen den Status "Investment Grade" verlieren könnte. Damit könnten die Finanzierungskosten für das recht hoch verschuldete Unternehmen steigen.

Der Kölner Chemiekonzern sieht sich aber auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf langfristig solide finanziert. Die Rückzahlung der im Oktober fälligen Anleihe sei bereits gesichert, hatte das Unternehmen vergangene Woche ebenfalls erklärt.

Wer­bung

Entsprechen erklärte LANXESS am Montagabend nach der Abstufung durch Moody's denn auch, dass die Ratingänderung "sehr begrenzte Auswirkungen auf die bestehenden Finanzierungskosten" habe. Diese erhöhten sich lediglich um etwa 1 Million Euro pro Jahr, bezogen auf die Bereitstellungszinsen der existierenden Kreditlinien.

LANXESS verfügt den Angaben zufolge über ungezogene, fest zugesagte Kreditlinien im Umfang von 1,35 Milliarden Euro. Die Finanzierungsinstrumente seien an keine finanziellen Sicherungsklauseln, sogenannte Financial Covenants, geknüpft. Zudem arbeite LANXESS weiter an der Reduktion seiner Finanzschulden und "strebt schnellstmöglich eine Rückkehr zu soliden Investment-Grade-Rating-Kennzahlen an.

/mis/stw

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.02.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.03.2026LANXESS SellUBS AG
06.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
06.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026LANXESS SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen