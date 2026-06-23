Ratingagentur Fitch bestätigt Bonität der Lufthansa - Aktie profitiert
Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität der Lufthansa mit BBB- bestätigt und den Ausblick auf stabil belassen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.
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Fitch hat die Bonitätseinstufung für die Lufthansa bestätigt. Die Ratingagentur stuft den MDAX-Konzern weiter mit "BBB-" ein und damit gerade noch mit einem Investmentgrade-Rating. Der Ausblick ist stabil.
Die Lufthansa sei als größte Airline-Gruppe Europas nach Flotte und Umsatz stark positioniert im globalen Luftfahrtgeschäft, so Fitch. Außerdem sei der Konzern führend in den Bereichen Fracht und Wartung, was die zyklische Abhängigkeit teilweise abmildert. Die Auswirkungen der höheren Kraftstoffpreise durch den Iran-Krieg seien begrenzt.
Die Lufthansa-Aktie reagiert auf XETRA mit einem Sprung um 2,85 Prozent auf 9,45 Euro.
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Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images