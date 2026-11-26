Rating unter Beobachtung

S&P stellt das AA-Rating unter Beobachtung, doch die Zahlen des Konzerns sind stark: Was steckt hinter der Sorge um Verwaltungsrat und Führung?

• Eine Herabstufung könnte die Kosten für NVIDIA-Anleihen erhöhen und den Zugang zu günstiger Finanzierung erschweren, doch die starke Ertragskraft des Unternehmens mildert die Risiken für die Zahlungsfähigkeit erheblich.

• Während S&P die Schwächen in der Aufsicht und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen kritisiert, hält Moody's das Rating trotz der Rückkehr Huangs zum CEO stabil bei Aa1, da dies die kurzfristige Unsicherheit verringert.

• S&P Global erwägt innerhalb von 90 Tagen eine Herabstufung von NVIDIA auf AA- aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, insbesondere im Zusammenhang mit den Vorgängen um CEO Huang.

S&P prüft binnen 90 Tagen eine Herabstufung von NVIDIA auf AA-

Agentur zweifelt an der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats

Moody's hält dagegen am Rating Aa1 mit stabilem Ausblick fest

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S&P Global Ratings hat das Rating AA von NVIDIA am Mittwoch auf „CreditWatch Negative“ gesetzt. Damit steht eine Herabstufung im Raum, die vor allem die Anleihen des Chipkonzerns zu spüren bekämen. Binnen 90 Tagen will die Agentur entscheiden und das Rating um eine Stufe senken, falls die Mängel fortbestehen. Bemerkenswert ist die Begründung: S&P zielt nicht auf die Finanzkraft, sondern auf Führung und Aufsicht. Damit bleibt NVIDIA auch nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze ein Unsicherheitsfaktor am Markt.

Warum S&P den Verwaltungsrat ins Visier nimmt

Auslöser sind laut S&P die Vorgänge um den Konzernchef und Fragen zu möglichen Verstößen gegen Exportkontrollen. Beides habe Schwachstellen in der Unternehmensführung offengelegt, vor allem bei Struktur, Besetzung und Wirksamkeit des Verwaltungsrats. Die lange Amtszeit einiger Mitglieder könne deren Unabhängigkeit beeinträchtigen, das Risiko aus Management und Governance stuft die Agentur als steigend ein. Hinzu kommen Fragen zum Umgang mit geopolitischen Risiken und zu internen Kontrollen, die aus dem Chinageschäft erwachsen. Schwer wiegt ein weiterer Punkt: Von Gegenmaßnahmen des Gremiums ist S&P nach eigener Darstellung nichts bekannt.

Wie tief die Wurzeln reichen, zeigt ein Blick auf die Besetzung. Verwaltungsratschef Harvey Jones und der frühe Investor Tench Coxe sitzen seit 1993 im Gremium, Brooke Seawell seit 1997. Die Analysten Andrew Chang und David Tsui von S&P sehen in schwacher Aufsicht über die Führungsebene und fehlender Nachfolgeplanung den Grund, warum die Abhängigkeit von einer Schlüsselperson in den Vordergrund rückt. Huangs Rücktritt und seine Wiedereinsetzung hätten die Fragen zur Aufsicht des Gremiums über die Führungsebene nicht gelöst. Gerade das Hin und Her liefert der Agentur Argumente: Weniger als zwei Wochen nachdem Jones erklärt hatte, eine Rückkehr Huangs sei nicht beabsichtigt, holte ihn der Verwaltungsrat am Montag einstimmig zurück.

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Was eine Herabstufung für die NVIDIA-Anleihen bedeuten würde

Diese Zweifel an der Aufsicht treffen nun auf eine deutlich gewachsene Schuldenlast. NVIDIA trägt mit AA die dritthöchste Note, eine Herabstufung wäre nach Angaben von S&P auf eine Stufe begrenzt, also auf AA-. Tiefer ginge es nur, wenn Untersuchungen oder Offenlegungen Schäden für Ruf oder Zukunftsaussichten erkennen ließen. Für Gläubiger zählt das Signal: Ein schlechteres Rating kann Anleihekurse drücken, Renditen steigen lassen und die Finanzierung verteuern. Das ist kein abstraktes Szenario, denn im Juni platzierte der Konzern vorrangige Anleihen über 25 Milliarden US-Dollar mit Laufzeiten von 2028 bis 2056. Ein Schritt auf AA- würde ausgerechnet die Heraufstufung zurücknehmen, die S&P kurz vor dieser Emission vollzogen hatte.

Wie stark sich die Bilanz dadurch verändert hat, geht aus dem letzten Quartalsbericht hervor. Die langfristigen Schulden lagen zum 25. Oktober bei rund 32,4 Milliarden US-Dollar, nach knapp 7,5 Milliarden US-Dollar Ende Januar. Dem steht allerdings eine enorme Ertragskraft gegenüber: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow erreichte knapp 44 Milliarden US-Dollar nach gut 22 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Allein dieses Quartal spülte damit mehr Geld in die Kasse, als NVIDIA an langfristigen Schulden in den Büchern hat. Eine Herabstufung wäre deshalb ein Abschlag für die Führungsstruktur, keine Frage der Zahlungsfähigkeit.

Moody's sieht in Huangs Rückkehr eine Entlastung

Genau an diesem Punkt setzt Moody's andere Akzente. Die Agentur hatte den Ausblick bereits vergangene Woche von positiv auf stabil gesenkt und dabei ebenfalls auf Bedenken zur Unternehmensführung verwiesen. Am gestrigen Mittwoch, an dem S&P seine Warnung veröffentlichte, erklärte Moody's jedoch, das Rating Aa1 samt stabilem Ausblick bleibe davon unberührt. Wie Reuters berichtet, verringert Huangs Rückkehr aus Sicht von Moody's die kurzfristige Unsicherheit über Führung und strategische Ausrichtung, räumt die Fragen zu Governance und Regulierung aber nicht vollständig aus. Moody's bewertet NVIDIA ohnehin eine Stufe besser als S&P. Beide Agenturen blicken auf dieselbe Schwachstelle, ziehen daraus aber unterschiedlich weitreichende Schlüsse.

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Abhängigkeit von Huang als Risiko: Worauf es für Anleger jetzt ankommt

Für Aktionäre ist die drohende Herabstufung weniger eine Belastung der Finanzierung als ein Gradmesser für das Vertrauen in die Kontrolle des Managements. Selbst mit AA- bliebe NVIDIA in der Spitzengruppe der Schuldner, höhere Zinskosten dürften angesichts der Cashflows kaum ins Gewicht fallen. Entscheidend ist dagegen die Frage, ob der Verwaltungsrat die Abhängigkeit von Huang glaubwürdig abfedert. S&P will dazu mit Verwaltungsrat und Management sprechen, im Mittelpunkt stehen Unabhängigkeit des Gremiums, wirksame Aufsicht und ein tragfähiger Nachfolgeplan. Ob NVIDIA bis zum Ende der Frist im Februar 2027 neue unabhängige Mitglieder benennt oder einen Nachfolgeplan vorlegt, ist der nächste belastbare Datenpunkt für Anleihen und Aktie gleichermaßen.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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