Rational bleibt nach starkem Auftakt bei Jahresprognose

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausstatter RATIONAL bleibt nach einem unerwartet starken Jahresstart wegen der sich zuspitzenden Versorgungslage mit Bauteilen vorsichtig. Zwar sei der Auftragsbestand sehr hoch, sagte Vorstandschef Peter Stadelmann am Mittwoch. "Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich die Versorgungslage wieder deutlich zuspitzt", schränkte er die Aussichten ein. Im ersten Quartal verzeichnete das MDax-Unternehmen aus Landsberg am Lech einen Umsatzzuwachs von 34 Prozent auf 225,3 Millionen Euro, der zweithöchste Wert in einem Quartal des Unternehmens überhaupt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte dank weniger stark steigender Kosten um 48 Prozent auf 47,8 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge lag bei 21,2 Prozent nach 19,2 Prozent vor einem Jahr. Auch unter dem Strich konnte Rational den Gewinn um knapp die Hälfte auf 36,2 Millionen Euro steigern. Damit schlug das Unternehmen die Erwartungen von Analysten./men/stk

