Rational erhöht Dividende deutlich - Zudem Sonderausschüttung

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausstatter RATIONAL schüttet einen Großteil seines Gewinns im vergangenen Jahr an die Aktionäre aus. So soll zum einen die reguläre Dividende um etwas mehr als die Hälfte auf 7,50 Euro erhöht werden, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Zum anderen sollen die Anteilseigner eine Sonderdividende von 2,50 Euro erhalten. Dadurch werden 92 Prozent des im vergangenen Jahr erzielten Überschusses direkt an die Aktionäre weitergegeben. Normalerweise peilt das Unternehmen 70 Prozent an.

"Unsere Aktionäre haben auch in Krisenzeiten zu uns gehalten", sagte Rational-Chef Peter Stadelmann. Durch die Sonderausschüttung soll die krisenbedingte Dividendenkürzung des Jahres 2020 teilweise ausgeglichen werden. Die Dividende fällt deutlich höher aus als von Experten erwartet. Dieses hatten mit einer regulären Ausschüttung von rund sieben Euro gerechnet./zb/stk