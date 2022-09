Rational hebt Jahresziele - Umsatzrekord für drittes Quartal erwartet

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter RATIONAL schaut nach einem stark verlaufenen Quartal optimistischer in die Zukunft und erhöht seine Ziele für das Jahr. Die Lieferketten beim Unternehmen entspannen sich und auch die Preissteigerungen wirken sich positiv aus. Dadurch zeichne sich für das dritte Jahresviertel ein Umsatz auf Rekordniveau ab, teilte der Konzern am Donnerstagmorgen in Landsberg am Lech mit.

Seit August habe sich die Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen wieder erhöht, hieß es weiter. Damit seien auch Produktion und Absatz gestiegen, hinzu komme ein starkes Service- und Wartungsgeschäft. Rational stellt nunmehr für das dritte Quartal einen Erlös von etwa 270 Millionen Euro in Aussicht. Von Bloomberg erfasste Analysten hatten bisher deutlich weniger auf dem Zettel. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern unter der Voraussetzung einer anhaltend stabilen Versorgungs- und Geschäftssituation ein Umsatzwachstum von 23 bis 28 Prozent und eine operative Marge (Ebit-Marge) in der Bandbreite von 21,5 und 22,5 Prozent. Dafür seien auch die Auftragsbücher weiter sehr gut gefüllt.

Im schlechtesten Fall aber, sollte es wieder verstärkt zu Risiken etwa bei der Versorgungssituation kommen, soll die Marge auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von etwas mehr als 20 Prozent liegen. Der Umsatz soll dann um rund 15 Prozent steigen./tav/men