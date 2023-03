Rational sieht geringere EBIT-Marge 2023 - Dividende steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Großküchenausstatter Rational zahlt nach einem erfolgreichen Jahr 2022 seinen Aktionären eine höhere Dividende und zeigt sich für das laufende Jahr "verhalten optimistisch". Seinen Aktionären will Rational eine Dividende von insgesamt 13,50 Euro je Aktie zahlen. Diese besteht aus 11 Euro je Aktie an regulärer Dividende plus einer Sonderdividende von 2,50 Euro je Anteilsschein. Im vergangenen Jahr bekamen die Aktionäre eine reguläre Dividende von 7,50 plus eine Sonderdividende von 2,50 Euro.

Nach den außerordentlich hohen Wachstumsraten der beiden Vorjahre rechnet Rational für 2023 mit einer Rückkehr zu einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und nachlaufenden positiven Effekten aus den eingeführten Preiserhöhungen des letztes Jahres. "Wir haben 2022 aber auch die Ausgaben für Vertriebsmaßnahmen bewusst erhöht und sehen nach wie vor inflationsbedingt gestiegene Einkaufspreise. Darüber hinaus haben wir strategische Investitionen getätigt und erwarten deshalb, dass das EBIT leicht unterproportional zum Umsatz steigt", erklärt CFO Jörg Walter. Hieraus resultiert eine erwartete EBIT-Marge leicht unter dem Wert von 2022.

Rational erklärte zu seinen Strategieplänen, derzeit plane man ein lokales Einstiegsprodukt für den chinesischen Markt. Konkret entwickele Rational einen Combi-Dämpfer, der genau auf die Kundenbedürfnisse in den so genannten "Lower-Tier-Städten" Chinas zugeschnitten ist. Rund 70 Prozent der chinesischen Bevölkerung oder 980 Millionen Menschen wohnen in diesen "Tier-3 und 4-Städten", in denen ein anhaltendes Einkommenswachstum zu beobachten ist. Die Löhne sind dort nach wie vor nicht so hoch wie in Tier-1-Städten wie Peking und Shanghai. Allerdings sind die Mieten und Immobilienpreise in diesen für chinesische Verhältnisse kleineren Städten niedriger, wodurch mehr Einkommen zur freien Verfügung steht.

Der wachsende Wohlstand beflügele auch das Wachstum in der Außerhaus-Verpflegung, so Rational. Ziel von Rational ist es, die dort entstehenden Märkte für Fast-Food, Restaurants und Gemeinschaftsverpflegung mitzugestalten.

