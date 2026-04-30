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Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Marge aber unter Druck

06.05.26 07:04 Uhr
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Aktien
RATIONAL AG
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LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster RATIONAL hat zum Jahresstart von Zuwächsen in den wichtigen Märkten Europa und Nordamerika profitiert. In Asien belasteten hingegen rückläufige Umsätze in China. Alles in allem steigerte der Konzern den Umsatz laut einer Mitteilung vom Mittwoch im ersten Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 317,6 Millionen Euro. Ohne negative Effekte von Währungsumrechnungen fiel das Wachstum etwas höher aus. Während der Umsatz die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf, blieb das Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit plus fünf Prozent auf 75,9 Millionen Euro etwas hinter der Markterwartung zurück.

"Die Ergebnisse des ersten Quartals erfüllen unsere Erwartungen. Wir bleiben deshalb positiv gestimmt und bestätigen unsere Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026", sagte Rational-Chef Peter Stadelmann laut Mitteilung.

Der Umsatz soll demnach um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Höhere Zollbelastungen, negative Währungseffekte sowie steigende Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie dürften allerdings auf der operativen Gewinnmarge lasten, die mit 25 bis 26 Prozent voraussichtlich niedriger ausfällt als 2025. Im ersten Jahresviertel lag diese Ebit-Marge bei 23,9 Prozent. Den Gewinn unter dem Strich steigerte Rational im ersten Quartal um vier Prozent auf 59,2 Millionen Euro./mis/mne/he

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