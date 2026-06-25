Seltene Erden statt nur Raketen: Eine milliardenschwere SpaceX-Beteiligung deutet auf die wachsende Bedeutung kritischer Mineralien für die Raumfahrt hin. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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