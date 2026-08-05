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Raumfahrt

OHB-Aktie gibt ab: Weiterer Nachfragezuwachs für kommende Monate erwartet

OHB-Aktie gibt ab: Weiterer Nachfragezuwachs für kommende Monate erwartet

Der Raumfahrtkonzern OHB erwartet für die kommenden Monate einen weiteren Zuwachs der Nachfrage.

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Der Höhepunkt des Auftragseingangs sei im zweiten Halbjahr zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Ende Juni war das Auftragsbuch mit 3,3 Milliarden Euro fast acht Prozent dicker als ein Jahr zuvor.

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Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um sieben Prozent auf gut 329 Millionen Euro. Davon blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) mit gut 33 Millionen Euro über ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum. Unterm Strich verzeichnete OHB allerdings wegen deutlich gestiegener Kosten sowie Verlusten aus Unternehmensbeteiligungen ein Minus von gut 5 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Gewinn von 7,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

OHB ist auf Satellitensysteme, bemannte Raumfahrt und Weltraum-Infrastruktur spezialisiert. Das Unternehmen bietet etwa Satelliten, Trägerraketenkomponenten und Bodensysteme an, ebenso wie nachgelagerte Dienstleistungen. Entsprechend profitiert das Unternehmen momentan von den hohen Investitionsplänen etwa von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Deutschlands Vorhaben für die militärische Raumfahrt sowie von der EU vorgeschlagene milliardenschwere Mittelzuweisung für Verteidigung und Raumfahrt.

Für das Gesamtjahr erwarten die Bremer eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 10,5 bis 11 Prozent. Nach dem ersten Halbjahr betrug sie gut 10 Prozent. Mittelfristig soll sie auf rund 13 Prozent steigen.

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Via XETRA gibt die OHB-Aktie zeitweise 3,22 Prozent auf 240,50 Euro ab.

/lew/stw/mis

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: OHB System AG, T. Schneider / Shutterstock.com

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15.09.17 OHB SE kaufen DZ BANK
26.02.14 OHB halten Commerzbank AG
24.02.14 OHB kaufen Bankhaus Lampe KG
17.02.14 OHB DZ-Bank AG
11.11.13 OHB kaufen Commerzbank AG